Het is een bijzonder verhaal, dat zo tot Hollywood-thriller verwerkt kan worden. Het begon allemaal in 2016, toen Volkswagen en toeleverancier Prevent Group onenigheid met elkaar kregen over de prijs van onderdelen. Op het hoogtepunt van de ruzie stopte Prevent met de levering van versnellingsbakonderdelen en stoelbekleding, waardoor Volkswagen tijdelijk zes fabrieken moest stilleggen. Volkswagen was woest en probeerde de samenwerking met het Bosnische bedrijf op te zeggen. De bedrijven zijn nu in een rechtszaak verwikkeld.

'Volkswagen maakt misbruikt van zijn macht'

Prevent heeft echter een punt. De onderneming - die al sinds de jaren zeventig voor Volkswagen werkt - vindt dat Volkswagen zijn macht misbruikt om toeleveranciers uit te knijpen. Het dieselgate-schandaal zet de verhoudingen op scherp. Volkswagen moet tientallen miljarden aan boetes en vergoedingen betalen en slaat aan het bezuinigen. Een order ter waarde van 500 miljoen euro bij Prevent wordt geschrapt, ook al heeft dat bedrijf reeds voor miljoenen aan ontwikkelingskosten gemaakt. Prevent eist een schadevergoeding.

Prevent legt levering van onderdelen stil

Volkswagen weigert, dus leggen twee dochterondernemingen van Prevent de levering van versnellingsbakonderdelen en stoelbekleding stil. Dat daardoor de autoproductie in zes fabrieken stilvalt, kost Volkswagen miljoenen euro's per dag, ook omdat voor ongeveer 28.000 medewerkers werktijdverkorting moet worden aangevraagd. De bruuske actie van Prevent werkt. Na felle onderhandelingen sluiten Volkswagen en Prevent een akkoord.

Volkswagen start geheime 'Project 1'

Maar daar blijft het niet bij. Volkswagen blijkt al sinds 2013 bezig om van zijn lastige toeleverancier af te komen en begint na het conflict in 2016 met het geheime 'Project 1'. Een groep topmanagers van Volkswagen onderzoekt hoe Prevent een hak kan worden gezet. Saillant detail: de huidige VW-topman Ralf Brandstätter (die eerder dit jaar werd benoemd) zat in die werkgroep en rapporteerde de vorderingen aan bestuursvoorzitter Herbert Diess van de Volkswagen Group. De top wist dus precies wat voor onverkwikkelijks er allemaal gebeurde.

Duistere trucs om Prevent dwars te zitten

Een inkoopmanager maakte in het geheim geluidsopnamen van de Project 1-vergaderingen en speelde die door naar de media. Uit de vijftig uur aan audiobestanden blijkt dat Volkswagen de grenzen van het (wettelijk) toelaatbare heeft opgezocht om Prevent te dwarsbomen. Zo zou Volkswagen via oud-bondskanselier Gerhard Schröder en het Kremlin hebben geprobeerd om de Russische financiering van Prevent te stoppen. Daarbij heeft Volkswagen op slinkse wijze een stokje gestoken voor een overname die Prevent wilde doen. Ook is Prevent uitgesloten van het Golf 8-project.

Brandstichting en dood lichaam in auto

De inkoopmanager is door Volkswagen geschorst. Maar op 10 augustus werd zijn dode lichaam gevonden in een uitgebrande auto. Althans, daar gaat de Duitse justitie vanuit. De auto stond op naam van de man, alleen is het de politie nog niet gelukt om het gevonden lichaam te identificeren. In mei brandde het huis van de inkoopmanager volledig af. De politie en brandweer hebben gezegd dat het om brandstichting gaat. Prevent zegt niets met de afluisterpraktijken van de inkoopmanager te maken hebben. Volkswagen wil niet reageren op de dood van de man.

Bron: Automotive News Europe / Handelsblatt