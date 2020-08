Vierde Ford GT Heritage Edition, want ja ... er is nog meer 'heritage'

Het is niet gemakkelijk om een Ford GT te kopen. Want Ford wil eerst dat je een soort inburgeringsexamen aflegt, waarin je moet bewijzen dat je een echte Ford-liefhebber bent, dat je de GT gaat gebruiken waarvoor hij is bedoeld, en dat je veel social media-invloed hebt. Verder moet je een contract tekenen dat je verbiedt om de auto binnen twee jaar weer te verkopen.

Ford GT met 660 pk uit een twinturbo V6

Kost wat moeite, maar dan heb je ook wat. De Ford GT is een gelimiteerde supersportwagen met 660 pk uit een twinturbo 3,5-liter V6 en extreme aerodynamica. Hij is compacter en lichter dan zijn voorganger uit 2005/2006 en is natuurlijk een spirituele opvolger van de legendarische GT40. In 2016 won de Ford GT zijn klasse tijdens de 24 uur van Le Mans.

Kleuren van Daytona-winnende Ford GT40

Deze Ford GT Heritage Edition knipoogt met zijn kleurenschema naar de Ford GT40 Mk. II die in 1966 de 24 uur van Daytona won. Nieuw voor het modeljaar 2021 is ook het zogenoemde Studio Collection-pakket voor de 'gewone' Ford GT. Als kopers dat pakket aanvinken (er komen niet meer dan veertig beschikbaar) mogen ze hun auto verregaand personaliseren.

Ford GT Heritage Edition vierde in zijn soort

De Heritage Edition voor 2021 is niet de eerste in zijn soort. In de afgelopen jaren heeft Ford er al drie gelanceerd. De eerste is zwart met wit (net als de Le Mans-winnende GT40 uit 1966), de tweede rood met wit (net als de Le Mans-winnende GT40 uit 1967) en de derde heeft de bekende Gulf-kleuren (blauw en oranje).