Stoer? Of suf? Aston Martin Vantage en DBS 007 Edition

De nieuwste James Bond-film heet No Time To Die. Hij zou eigenlijk al in april in de bioscoop verschijnen, maar door de corona-uitbraak werd hij uitgesteld naar november. Niet alleen Daniel Craig speelt een rol in No Time To Die, maar ook Aston Martin. Want 007 heeft dit keer de beschikking over maar liefst vier Aston Martins: de legendarische DB5, de V8 uit het Timothy Dalton-tijdperk, de huidige DBS Superleggera en de toekomstige Valhalla.

No Time To Die is vijfentwintigste Bond-film

Aston Martin Q - dat bij Aston Martin individuele klantwensen in vervulling laat gaan - is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Vantage 007 Edition en DBS Superleggera 007 Edition. Van de eerste worden honderd exemplaren geproduceerd. Van de tweede komen er slechts vijfentwintig. Dit omdat No Time To Die de vijfentwintigste James Bond-film ooit is.

Aston Martin Vantage 007 Edition

De Vantage 007 Edition haalt zijn inspiratie uit de Aston Martin V8 Vantage, die in 1987 werd gebruikt in de film The Living Daylights. Hij heeft een onderbroken gele streep onder de dorpel en over de diffuser, wat een knipoog moet zijn naar de waarschuwingsstrepen rondom de raketmotor van de originele James Bond-auto. Andere (ietwat gezochte) details zijn het getal 96.60 op de zonneklep (de radiofrequentie die Bond in The Living Daylights gebruikt), het vizier op de schakelflippers (dat Bond gebruikt om raketten af te schieten) en een voorstelling van het 'gadgetpaneel'. Je kunt de Vantage 007 Edition bestellen met ski's op het dak. Wederom: net zoals Bond dat had in The Living Daylights.

Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition

In vergelijking met de Vantage is de DBS Superleggera 007 Edition wat minder uitbundig. Niks geen gekke details op het topmodel van het Aston Martin-leveringsprogramma. Het is gewoon een DBS Superleggera in het grijs, met speciale 21-inch lichtmetalen wielen en wat 007-logo's op de carrosserie en in het interieur.