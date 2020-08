Ik ben een laadpaalklever! Zijn jullie dat ook?

Het onnodig lang bezet houden van een laadpaal is geen nieuw fenomeen. In 2018 versloeg 'laadpaalklever' de term 'blokkeer-Friezen' als Woord van het Jaar. Maar door de subsidie voor elektrische auto's neemt de vraag toe en speelt het probleem meer dan ooit tevoren. We horen horrorverhalen van collega's met elektrische leaseauto’s die vroeg naar huis moeten, omdat anders alle laadpalen in de wijk bezet zijn. In hun buurt-app wordt verhit overlegd wie straks aan de beurt is. Toch niet pas na die buurman met die grote accu?!

Het liefst wil je een eigen laadpaal

Het liefst wil je een eigen laadpaal of wallbox, maar een heleboel mensen hebben niet de luxe van een parkeerplek op eigen grond en moeten het doen met openbare laadpunten. Afgezien van briefjes onder de voorruit en berichten op de app, zit er weinig anders op om de doorstroming te bevorderen dan te straffen. Haal je je auto niet weg als-ie vol is, dan word je financieel gekielhaald. Tesla doet dat al bij de Superchargers: zodra het snelladen stopt, heb je 5 minuten de tijd om je Tesla te verplaatsen. Anders gaat de teller lopen: 40 of 80 eurocent per minuut, afhankelijk van hoe druk het is.

Een boetetarief van 20 cent per uur

Energiemaatschappij Vattenfall neemt vergelijkbare maatregelen bij gewone laadpalen: het heft een boetetarief van 20 eurocent per uur. Geen schokkend bedrag, maar toch zonde geld. Het idee alleen al, dat ik een boete betaal als ik mijn auto laat staan, is voor mij reden genoeg om actie te ondernemen. En regel het zo dat elektrische rijders die niet meewerken, op deze manier meebetalen aan extra laadpalen. Dan dragen de laadpaalklevers letterlijk bij aan de oplossing van het probleem.