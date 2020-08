Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 33

+ Top - Gevonden bij verlaten dealer: Ferrari 575 Superamerica, Porsche Carrera GT

Wat een vondst! Want deze verstofte Ferrari 575 Superamerica en Porsche Carrera GT staan al tien jaar stil in een verlaten dealerbedrijf in China. De Ferrari is ongeveer een half miljoen euro waard. De Porsche zelfs nog een paar ton meer.

+ Top - Het is officieel! Er komt eindelijk een BMW M3 Touring

Audi heeft een RS 4 Avant en Mercedes-AMG een C 63 Estate, maar BMW bleef vijfentwintig jaar lang koppig weigeren om een M3 Touring te maken. Tot nu. Want een BMW M3 Touring is natuurlijk hartstikke lucratief.

+ Top - Eindelijk Levante Trofeo-motor in Maserati Ghibli en Quattroporte

Vorig jaar raakten we erg enthousiast van de Maserati Levante Trofeo (lees onze rijtest), dus zijn we extra benieuwd naar de nieuwe Maserati Ghibli en Quattroporte Trofeo. Ze hebben dezelfde motor als de Levante Trofeo: een twinturbo V8 van Ferrari met 580 pk.

- Flop - Brandgevaar! Laad je Ford Kuga Plug-in Hybrid niet op

Rijd je in een nieuwe Ford Kuga Plug-in Hybrid? Laad de auto voorlopig dan niet op, zo waarschuwt Ford, want er bestaat een kans dat de auto in brand vliegt. Ford roept daarom zo'n 27.000 Kuga's terug naar de garage.

- Flop - 'De Mercedes GLS is de onzinnigste auto op de markt'

En de winnaar van de Gouden Gier 2020 is bekend! De Duitse prijs voor de ecologisch onzinnigste auto op de markt gaat naar de Mercedes GLS. Hij wint het van de Audi Q7 Plug-in Hybrid, BMW X7, Range Rover Sport SVR en Volkswagen Amarok Aventura.

- Flop - Zo 'dik' als op deze schetsen wordt de Skoda Enyaq niet

Mooie tekeningen, niet waar? De elektrische Skoda Enyaq ziet er lekker dik en sportief uit zo. Maar als de Tsjechische Volkswagen ID.4 op 1 september wordt onthuld, zal je zien dat het eindresultaat minder indruk maakt.