Nee! De Hyundai Kona Electric haalt geen bereik van 1000 km

En met praktijk bedoelen we niet de testbaan waarop Hyundai drie Kona Electrics heeft rondgestuurd, maar de dagelijkse praktijk. De Hyundai Kona is er in twee uitvoeringen: met 39-kWh batterij en 305 kilometer range, en met 64-kWh batterij en 484 kilometer range. Dat is uitstekend, maar stukken minder dan de ruim 1000 kilometer die Hyundai in Duitsland heeft gehaald. Er zit dan ook een addertje onder het gras ...

Hyundai Kona Electric met 30 km/h

Hyundai nam drie Kona's mee naar de Lausitzring in Oost-Duitsland. De twee blauwe zaten na respectievelijk 1018 en 1024 kilometer zonder stroom; de rode ging door tot 1026 kilometer. En we zouden dat niet thuis proberen, want Hyundai deed het op een 3,2 kilometer lange kombaan (zonder scherpe bochten, stoplichten en onoplettende fietsers dus), met een snelheid van slechts 30 km/h.

Geen airco, geen infotainment

De test duurde zo'n 35 uur, waarin 36 keer van bestuurder werd gewisseld. De teams mochten de airconditioning gebruiken, maar dat deed natuurlijk niemand, want dat heeft een negatief effect op de actieradius. Ze lieten ook het infotainmentsysteem uit, dus dat zal een saaie 35 uur achter het stuur zijn geweest.