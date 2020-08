De Jaguar E-Type debuteerde in 1961 in Zwitserland. Op de autoshow van Genève stonden twee exemplaren van de Britse sportwagen: een auto met kenteken 9600 HP en eentje met de registratie 77 RW. Die eerste was een grijze Fixed-Head Coupé met een 3,8-liter zescilinder motor. Op de avond voor de onthulling werd hij door de pr-manager van Jaguar, Bob Berry, op hoge snelheid van Coventry naar Genève gereden. Hij arriveerde slechts een paar minuten voor de officiële onthulling. De reactie van de pers en het publiek was overweldigend. Daarom belde Berry naar Engeland en droeg hij testrijder Norman Dewis op om snel met een tweede auto naar Zwitserland te rijden: een donkergroene E-Type Roadster, de 77 RW.

Jaguar E-Type 60 alleen als duo te koop

Jaguar Classic Works bouwt nu zes setjes van twee replica's (zes coupés en zes roadsters dus). Ze zijn gebaseerd op bestaande E-Types met 3,8-liter motor, die volledig worden gerestaureerd en worden omgebouwd tot 60th Anniversary-specificatie. Geïnteresseerden kunnen niet slechts één auto kopen. Jaguar verkoopt de twaalf auto's in paren. Wat een E-type 60 Collection gaat kosten, is nog niet bekend, maar het zal ongetwijfeld veel zijn. Aston Martin deed iets soortgelijks met de DB4 GT Zagato en DBS GT Zagato. Die kon je ook alleen als set kopen.