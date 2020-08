Formule 1: Wat je moet weten over de Grand Prix van Spanje

Barcelona was jarenlang het decor voor de Europese opening, maar die eer was in de oorspronkelijke opzet van het Formule 1-seizoen 2020 voor Nederland. De organisatie in Catalonië had zich er zelfs al bijna bij neergelegd dat de Formule 1 hen over zou slaan, maar op de valreep werd het contract toch nog met een jaar verlengd.

Eerste racewinst voor Max Verstappen

Het circuit is ook decor voor de wintertests, voorafgaand aan het seizoen. Hierdoor kent de baan geen enkel geheim meer voor alle teams en rijders, wat de spanning in de races doorgaans niet bevordert. Sinds 2001 kwam het slechts vier keer voor dat de pole position niet ook de overwinning betekende – bijvoorbeeld in 2016, toen Max Verstappen in zijn eerste race voor Red Bull zijn eerste overwinning boekte.

Giedo van der Garde over Barelona

"Iedereen kent het circuit van Barcelona op z'n duimpje", zegt ook voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. "Hier is heel veel getest in de winter, al zijn de omstandigheden dan wel duidelijk anders dan als de race verreden wordt. Het is er nu een stuk warmer en dus reageren de banden anders dan in de koude omstandigheden in februari."

Rechte stuk is te kort om in te halen

"Het circuit van Barcelona heeft alles, maar het rechte stuk is eigenlijk te kort om in te halen. In het technische laatste deel van de baan verlies je veel downforce als je te dicht achter je voorganger komt en dat maak je niet meer goed op het rechte stuk. Hier heeft Max natuurlijk veel profijt van gehad in 2016, dus misschien is dat niet eens zo slecht."

Circuit de Barcelona Catalunya

Aantal bochten: 16

Circuitlengte: 4655 meter

Ronderecord: 1:18,441 (Daniel Ricciardo, 2018)

Aantal ronden: 66

Race-afstand: 307,104 km

Uitslag 2018

1 Lewis Hamilton (Mercedes-AMG)

2 Valtteri Bottas (Mercedes-AMG)

3 Max Verstappen (Red Bull)

Hoe laat zijn de kwalificaties en de start?

Zaterdag 15 augustus - Kwalificatie tussen 15:00 - 16:00

Zondag 16 augustus - Race tussen 15:10 en 17:10

Waar is de Grand Prix van Oostenrijk te zien?

De twee beste opties op televisie zijn Ziggo en de Duitse zender RTL. Op internet zijn genoeg streams te vinden om de race te volgen.