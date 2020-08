Van deze Hyperion XP-1 hoor je straks nooit meer iets

Zijn we te negatief? Misschien. Maar het is waar dat het stikt van de extreme en onbekende (deels) elektrische hypercars. Even tellen: we hebben de Czinger 21C, de Boreas, de Alcraft GT, de Techrules Ren, de Piëch Mark Zero, de Nio EP9, de Tecnicar Lavinia, en nog veel meer. Gaan die allemaal het productiestadium halen? Nee, natuurlijk niet. Dus is het afwachten hoe het met de Hyperion XP-1 afloopt.

Als een Bugatti Chiron op LSD

Het wonderlijke apparaat ziet eruit als een Bugatti Chiron op LSD en zou het resultaat zijn van bijna tien jaar onderzoek naar waterstoftechnologie. Want inderdaad, onder dat krankzinnige uiterlijk liggen geen batterijen. Over de specificaties van de XP-1 zwijgt Hyperion nog, maar dat er een brandstofcel voor de broodnodige elektriciteit zorgt, is bevestigd.

Hyperion XP-1 in 2,2 tellen naar 100

Het nog onbekende vermogen van de Hyperion XP-1 is genoeg om hem in minder dan 2,2 seconden naar 100 km/h te slingeren. De topsnelheid van de slechts 1032 kilo wegende supersportwagen ligt op 356 km/h. We weten dat hij vierwielaangedreven is, een drieversnellingsbak heeft en op een volle tank waterstof meer dan 1600 kilometer kan afleggen.

Audi R8-side blades met zonnepanelen

Instappen in de Hyperion XP-1 wordt een event, want de enorme portieren scharnieren tegelijkertijd naar boven en naar voren open. De Audi R8-achtige 'side blades' zijn bedekt met zonnepanelen en zouden zich naar de zon kunnen richten, aldus Hyperion. Een woordvoerder zei tegen de website Carscoops dat dit model de productieauto al is. We gaan het in 2022 zien (of niet), want dan moet de productie van 300 stuks beginnen.