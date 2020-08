Nieuwe Mercedes S-Klasse met 'glass cockpit' masseert je kont

Is dat een goede ontwikkeling? We zullen het zien als we met de nieuwe Mercedes S-Klasse gaan rijden. Mercedes wil in ieder geval dat we weten dat de S-Klasse een oase van comfort gaat worden. Het merk noemt het interieur van de nieuwe limousine een "toevluchtsoord tussen huis en werkplek", maar laten we eerlijk zijn … dat is het interieur van een uitgewoonde, twintig jaar oude Suzuki Wagon R+ ook.

Mercedes S-Klasse met vleugje jachtdesign

Hoe dan ook, de cabine van de nieuwe Mercedes S-Klasse is ontegenzeggelijk fraai, met hier en daar een vleugje jachtdesign (Mercedes noemt het 'yachtdesign', want dat klinkt chiquer). Daarmee doelen we op de afwerking met houtfineer en echte aluminium strepen, die zo uit een motorboot van Riva weggelopen kan zijn.

Je schrikt je rot van de interieurverlichting

Nieuw is interactieve interieurverlichting. Die is geïntegreerd in de rijassistentiesystemen en kan waarschuwingen visueel ondersteunen. Denk daarbij aan rood flitsende verlichting (aaaahhh!!) als bijvoorbeeld de dodehoekassistent een gevaar waarneemt. Ook werkt de sfeerverlichting samen met het Energizing-comfortprogramma, dat met licht, geluid en de massagestoelen je probeert te ontspannen of op te peppen.

Hey Mercedes, ik ben gestrest

Het Energizing-programma heeft vijf profielen: Refresh, Vitality, Warmth, Joy en Comfort. Je kunt bijvoorbeeld 'Hey Mercedes' roepen, 'Ik ben gestrest', waarna het Energizing-programma in Joy-modus springt. Kennelijk ondersteunt het systeem ook zogeheten wearables (van die bandjes die je hartslag, stappen, enzovoort meten), waarbij het ook rekening houdt met informatie over je slaapkwaliteit en stressniveau.

Voorstoelen die zichzelf instellen

Interessant (maar vrij overbodig) is het Adapt-systeem. Dat berekent de optimale zitpositie op basis van je lichaamslengte en past op basis daarvan de positie van de bestuurdersstoel, het stuur en de buitenspiegels aan. Volgens Mercedes is het ontwikkeld "met behulp van digitale mensmodellen en gevalideerd met studies van echte bestuurders". Wij vragen ons alleen maar af: waarom in vredesnaam?

Massagefunctie voor je billen

Nieuw zijn ook nekverwarming, zitkussenmassage (voor je billen) en in de stoelen geïntegreerde speakers voor het audiosysteem. Voor de nieuwe Mercedes S-Klasse zijn vijf achterbankvarianten leverbaar: met twee of drie zitplaatsen, een ligstoelfunctie, een neerklapbare middenarmsteun of een zogeheten businessconsole. Je zult de nieuwe S-Klasse over twintig jaar maar tweedehands kopen … Werkt al die technologie dan nog?