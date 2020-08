Het is officieel! Er komt eindelijk een BMW M3 Touring

In het begeleidende persbericht doet BMW net alsof het iets compleet nieuws heeft uitgevonden. "Wat dacht je van een extra grote en variabel in te delen bagageruimte in een high-performance sportwagen?", vraagt het merk. Nou, dat lijkt ons ontzettend handig. En daarom shopten we in ons hoofd altijd al bij Alpina, Audi en Mercedes. Want tot nu toe is de BMW M3 alleen als sedan, coupé en cabriolet leverbaar geweest.

BMW M3 Touring pas in 2023

De nieuwe BMW M3 Sedan en M4 Coupé - beide met een opvallende 'Cylons uit Battlestar Galactica'-neus - debuteren in september. Volgend jaar volgt de BMW M4 Cabriolet, maar wanneer de M3 Touring op de markt komt, is nog niet bekend (waarschijnlijk pas in 2023). Volgens BMW wordt hij op dit moment aan een uitgebreid, twee jaar durend testprogramma onderworpen.

Zes-in-lijn met maximaal 510 pk

Net als de M3 Sedan en M4 Coupé krijgt de M3 Touring een nieuwe 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn met 480 pk of 510 pk (M3 Competition) tot zijn beschikking. De 'gewone' BMW M3 zal worden uitgerust met een handgeschakelde zesbak. De M3 Competition krijgt een achttraps automaat met dubbele koppeling. Beide versies worden leverbaar met achterwiel- of vierwielaandrijving.

Er was ooit al een M3 Touring

Het is overigens niet de eerste keer dat BMW een M3 Touring heeft gemaakt. Precies twintig jaar geleden kwam het merk met een prototype van een M3 E46 Touring. Die werd toen niet aan het publiek getoond en was er alleen maar om de flexibiliteit van de productielijn te testen. Pas veel later maakte BMW het bestaan van de auto openbaar.

Alpina B3 Touring met 462 pk

Wat de afgelopen decennia natuurlijk ook kon als je een BMW M3 Touring wilde hebben, was uitwijken naar Alpina. Want bij de Zuid-Duitse tuner / fabrikant stond steevast een smakelijke Alpina B3 Touring klaar. Die is gebaseerd op de M340i en heeft dezelfde 3,0-liter twinturbo zescilinder lijnmotor. In de de BMW is de krachtbron goed voor 374 pk en 500 Nm. Alpina perst er 462 pk en 700 Nm uit.