Het is een trucje dat autofabrikanten altijd uithalen. Vlak voor de introductie van een model worden er nog wat lekkere designschetsen naar buiten gebracht, waarop het ontwerp wordt aangedikt met overdreven proporties en oversized lichtmetalen wielen. Daarom stelt een productieversie van een concept car ook altijd teleur. Bij het tekenen van een studiemodel kunnen de ontwerpers helemaal los gaan. Een productieauto moet gemaakt en gebruikt kunnen worden.

Op basis van Volkswagen ID.4

Afijn, de Skoda Enyaq iV - zoals de elektrische crossover voluit heet - is Skoda's versie van de Volkswagen ID.4. Hij staat op hetzelfde MEB-platform, dat ook de basis vormt voor de nieuwe Volkswagen ID.3 (lees onze test). De Skoda Enyaq is 4,64 meter lang, kan 585 liter bagage meenemen en is te bestellen in vijf varianten, die op drie manieren kunnen worden opgeladen. Dat kan thuis, met een 230-volt aansluiting of 11-kW wallbox, en duurt dan tussen de 6 en 8 uur. Hang je de Enyaq aan een 125-kW DC-snellader, dan is de batterij in 40 minuten naar 80 procent laadniveau op te laden.

Vijf versies van Skoda Enyaq

Aan de onderkant van het leveringsprogramma staat de Skoda Enyaq met 148 pk, een 55-kWh batterij en een bereik van 340 kilometer. Daarboven staat een 180 pk-versie met een 62-kWh batterij en een actieradius van maximaal 390 kilometer. De 204 pk sterke Enyaq met 82-kWh batterij komt zo'n 500 kilometer ver. Helemaal aan de top van het leveringsprogramma staan twee vierwielaangedreven varianten, beide met de 82-kWh accu. Ze leveren 265 of 306 pk en hebben beide een range van 460 kilometer.

Skoda Enyaq Founder's Edition

Over twee jaar wil Skoda meer dan tien (deels) elektrische modellen in zijn leveringsprogramma hebben. Momenteel zijn dat er twee: de volledig elektrische Citigo-e iV en de plug-in hybride Superb iV. De eerste 1895 Enyaqs zullen worden geleverd als Founder's Edition. Het productieaantal is gekozen om de oprichting van Skoda in 1895 te vieren. De naam Enyaq is afgeleid van de Ierse naam Enya, volgens Skoda, en betekent 'bron van leven'.