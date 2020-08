Vernieuwde Kia Stinger smeekt jullie om hem te kopen

We begrijpen het probleem. Met een vanafprijs van boven de 60.000 euro komt de Kia Stinger in het vaarwater van gekende premiummodellen als de Audi A5 Sportback en BMW 4-serie Gran Coupé. En die markt is conservatief en merkgevoelig. Je zegt op een feestje immers liever dat je Audi of BMW rijdt, dan Kia.

Kia doet het in Nederland uitstekend

De poging van Kia om in dat segment door te breken, kunnen we echter alleen maar toejuichen. Kia doet het op de Nederlandse markt uitstekend (het merk is de laatste tijd steevast in de top vijf te vinden), dus kan het zich een 'halo car' als de Stinger veroorloven. Want dat is de sportieve vijfdeurs, zeker als bijna 100.000 euro kostende GT.

Kia Stinger GT met twinturbo V6

Die heeft een 3,3-liter twinturbo V6 aan boord met een vermogen van 370 pk en 510 Nm koppel. De vierwielaangedreven Kia Stinger GT is bij ons zo goed als onverkoopbaar helaas, door de fikse BPM-straf die hij van de Nederlandse belastingdienst krijgt. Voor zo'n 30.000 euro minder heeft Kia ook nog twee achterwielaangedreven Stingers in de prijslijst staan: een 2,0-liter turbo met 255 pk en een 2,2-liter turbodiesel met 200 pk.

Vooral achterzijde is gewijzigd

Maar dan de facelift, die aan de voorkant niets om het lijf heeft. Aan de achterkant valt op dat de lichtunits een andere indeling hebben gekregen. Bovendien is de rode balk ertussen nu een led-balk, terwijl dat voorheen alleen een reflectorband was. Uiteraard zijn er nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar voor de Kia Stinger (18 en 19 inch). In het interieur zien we een groter infotainmentscherm.