Nieuwe Bentley Bentayga Speed staat strak van de ... speed

Bentley wijdt een ellenlang persbericht aan de vernieuwde Bentayga Speed, maar eigenlijk is er niet zo gek veel veranderd. De 6,0-liter twinturbo W12 voorin heeft nog net zoveel vermogen en koppel als voorheen (635 pk en 900 Nm) en stuwt de luxe-suv nog steeds in 3,9 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid van de Bentayga Speed ligt onveranderd op 306 km/h.

Cilinderuitschakeling en zeilfunctie

Om het brandstofverbruik daarbij net iets minder dramatisch te maken, kan de W12 zes cilinders uitschakelen als er weinig kracht van hem wordt gevraagd. De motor switcht regelmatig van kant, want als bijvoorbeeld de linkerkant van de W te lang wordt stilgelegd, daalt de temperatuur van de cilinders en katalysatoren daar onder het optimale niveau. Voor nog meer 'efficiëntie' heeft de Bentayga Speed ook een zeilfunctie.

Actieve rolstabilisatie voor 'spirited driving'

De bestuurder van de Bentlay Bentayga Speed kan kiezen uit vier rijmodi: Comfort, Bentley, Sport en Custom. In Sport wordt het reactievermogen van de W12-motor en de achttraps automaat opgekrikt voor maximale sportiviteit. Tijdens 'spirited driving' - zoals de Engelsen zeggen - wordt de immense carrosserie van de Bentayga Speed in toom gehouden door actieve rolstabilisatie en het zogeheten Torque Vectoring by Braking-systeem.

Bentley Bentayga Speed met donkere koplampen

De gefacelifte Bentley Bentayga Speed ligt wat beter op het netvlies dan zijn voorganger. Hij onderscheidt zich van de 'gewone' Bentley Bentayga met donkere koplampen, iets anders gestileerde bumpers en spoilers, een zwarte grille en ovale eindpijpen. Achter de 22-inch lichtmetalen wielen van de Bentayga Speed schuilen optioneel koolstofkeramische remmen.

Onbeperkt aantal kleuren beschikbaar

Standaard zijn er voor de Bentley Bentayga Speed 17 carrosseriekleuren beschikbaar. Maar als je tonnen neertelt voor zo'n performance-suv (de Nederlandse prijs is nog niet bekend) ga je natuurlijk voor de 47 kleuren uit het Extended- of Mulliner-assortiment, of laat je Bentley een kleur naar wens maken. In het interieur zijn de opties zo beperkt als de inhoud van je portemonnee.