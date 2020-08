Audi S3 Sportback en Limousine zijn gemaakt om te bumperkleven

En daar willen we heel even over zaniken. Want om een haakje te bedenken voor dit bericht doken we in de geschiedenis van de Audi S3 en vonden we foto's terug van de eerste generatie. Wat een mooie, sportieve driedeurs hatchback was dat! Strakke lijnen, geen overdaad aan spoilers en luchthappers, en een simpel dubbel uitlaatpijpje achterop. Niet zo'n vierpijps orgel zoals de nieuwe dat heeft.

Viercilinder turbomotor met 310 pk

Tot zover Opa Vertelt, want de nieuwe Audi S3 Sportback en S3 Limousine zijn natuurlijk in (bijna) alles betere auto's. Ze worden aangedreven door een 2,0-liter turbomotor met een vermogen van 310 pk en 400 Nm koppel. Beide zitten in 4,8 seconden op 100 km/h en denderen door naar een begrensde top van 250 km/h. Standaard op de S3 is vierwielaandrijving, een zeventraps automaat met dubbele koppeling, en een sportonderstel.

Leverbaar met adaptieve dempers

De op 18-inch wielen rollende Audi S3 ligt 1,5 centimeter lager bij het asfalt dan de A3. Hij is optioneel uit te rusten met een sportonderstel met damper control. Dat laatste betekent dat de schokdempers van de S3 zich in een fractie van een seconde aanpassen aan de rijomstandigheden, conditie van het wegdek of wensen van de bestuurder.

Bijbetalen voor virtual cockpit

In het interieur werkt Audi de S3 af met aluminium en koolstofvezel details. Een digitaal instrumentarium is standaard, al moet je voor de full monty - de Audi Virtual Cockpit - bijbetalen, net als voor stembediening en een head-up display. De stoelbekleding met contrasterende stiksels van de S3 is grotendeels gemaakt van gerecyclede PET-flessen.

Op de Audi S3 volgt de RS 3

De nieuwe Audi S3 Sportback en S3 Limousine worden in oktober geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Voorlopig zijn ze de topmodellen van de A3-reeks, maar dat zal niet lang duren. Audi komt ook nog met een RS 3 Sportback- en RS 3 Limousine-variant. De vorige generatie had een 2,5-liter vijfcilinder turbomotor met 367 pk en 465 Nm, dus zal zijn opvolger daar geheid overheen gaan.