Peugeot stapte in 1991 uit de Amerikaanse markt. Een jaar eerder verkocht het merk in de Verenigde Staten slechts 4262 auto's, waarvan het merendeel van het type 405. Peugeot had toen geen suv's in zijn leveringsprogramma en had het moeilijk tegen de steeds sterkere Japanse concurrentie. Citroën stopte al in de jaren zeventig met zijn Amerikaanse activiteiten.

Alleen Peugeot maakt de overstap

Groupe PSA roept al jaren dat het terug wil naar Noord-Amerika. En in 2023 lijkt het er eindelijk van te komen. Volgens PSA North America-baas Larry Dominique is het alleen Peugeot dat de overstap maakt (niet Citroën, DS of Opel). Het merk is nu aan het bekijken hoe de dealerorganisatie eruit moet komen te zien.

Franchisedealers en online verkoop

Peugeot gaat gebruikmaken van franchisenemers, maar wil zich ook toeleggen op online verkoop. Volgens Dominique hebben diverse onderzoeken (en de coronacrisis) aangetoond dat mensen erg tevreden zijn met het via internet kopen van een auto. De marges op nieuwe auto's zijn niet groot, aldus de topman. Dus als je er een verkooplaag tussenuit kan krijgen, is dat mooi meegenomen.

Peugeot 3008 en 5008 naar de VS

Dan is de vraag: welke Peugeot-modellen komen er naar Amerika? Officieel is dat nog niet bekend, maar wij gaan ervanuit dat de Peugeot 3008 en 5008 de beste kans maken. Crossovers en suv's zijn wereldwijd populair, maar in de Verenigde Staten helemaal. De Peugeot 508 zou een andere optie zijn, maar dan alleen als sedan. De VS is geen stationwagonland.