Gevonden in verlaten dealerbedrijf: Ferrari 575 Superamerica, Porsche Carrera GT

Deze foto's zijn genomen door Instagram-gebruiker Cheongermando. Hij bezocht een verlaten Ferrari-Maserati-dealer in Zuid-China, waar deze Chevrolet Corvette Z06 (C5), Ferrari 575 Superamerica en Porsche Carrera GT al meer dan acht jaar stilstaan. Ze lijken in uitstekende conditie te zijn, al zijn ze bedekt met een dikke laag stof.

Minstens tien jaar stilgestaan

Naar verluidt is de Ferrari-Maserati-dealer in 2005 geopend, maar moest het bedrijf al na een paar jaar zijn deuren weer sluiten. Achter de 575 Superamerica is een display te zien voor de Ferrari 612 Scaglietti. Dat model ging in 2010 uit productie, dus moet de supercardealer vóór die tijd zijn gesloten. En dat zou betekenen dat de Corvette, Superamerica en Carrera GT minstens tien jaar stilstaan, gelukkig binnen.

Waarde van minstens 1,5 miljoen

Het is vrij onbegrijpelijk dat in al die tijd niemand zich om de auto's heeft bekommerd. Want de drie vertegenwoordigen een waarde van minstens 1,5 miljoen euro. De Porsche Carrera GT zou een van de allerlaatste geproduceerd zijn, met een kilometerstand van slechts 4500 kilometer. Hij is uitgevoerd in Zanzibarrood met matchende wielen.

Porsche Carrera GT

Achterin de Carrera GT ligt een atmosferische 5,7-liter V10, die ontwikkeld is voor de racerij. Het blok produceert een vermogen van 612 pk en 590 Nm koppel. Als je met de weerbarstige koppeling van de Carrera GT kan omgaan en snel genoeg bent met de handgeschakelde zesbak, zit je in 3,9 seconden op 100 km/h. De topsnelheid van de Porsche is 330 km/h.

Ferrari 575 Superamerica

De Ferrari 575 Superamerica is een gelimiteerde variant van de 575M Maranello. Ze hebben dezelfde V12 voorin, maar in de Superamerica is die 25 pk sterker (540 tegenover 515 pk). Het bijzondere aan de Superamerica is zijn cabriodak. Dat klapt 180 graden om een as en komt in geopende toestand plat op het kofferdeksel te liggen. Ferrari bouwde slechts 599 exemplaren van de Superamerica.

Chevrolet Corvette Z06

In vergelijking met bovenste twee is de Chevrolet Corvette Z06 redelijk normaal. De Amerikaanse supercar moet het doen met een 5,7-liter V8 met 390 pk en 522 Nm. Met een sprint van stilstand naar 100 km/h in 4,3 seconden kan de Corvette Z06 de Ferrari en Porsche behoorlijk bijbenen. Maar dan moet iemand dit drietal wel eerst redden van een roemloos leven onder het stof.

