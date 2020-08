Nederlanders haten deze auto’s - op 1 liefhebber na

De eenakters kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën. Zo heb je de categorie auto‘s die toch al uit productie waren en waarvan de dealer ergens achteraf nog een exemplaar had staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de geflopte Renault Koleos, die bij ons uit de prijslijst is gehaald. In België is hij overigens nog wel te koop. Bij Mitsubishi reed in 2020 nog één keer een Lancer de showroom uit. Zoals Skoda nog een verdwaalde Rapid had staan. Weg ermee! En, eh, rapid een beetje.

Bij Land Rover heeft iemand nog beslag weten te leggen op een oude Defender. Die persoon rook misschien wel geld: het zou zomaar kunnen dat de mateloos populaire, maar extreem oncomfortabele oude dame ooit een klassieker wordt waarvoor veel geld wordt neergeteld.

Bij Jeep zijn ze verrast als er überhaupt een klant binnenkomt (150 verkochte auto’s in 2020), maar die ene die per se een Cherokee wilde, kreeg een extra anderhalvemeterknuffel van de verkoper. Ook voor de Cherokee geldt dat hij in België nog wel te koop is. Diesel en vierwielaandrijving vormen in Nederland inmiddels een zeer ongelukkige combinatie …

Ford Mustang wordt goedkoper

De andere auto‘s waarvan er maar eentje op kenteken is gezet, zijn vooral exclusieve bolides. De Ford Mustang bijvoorbeeld. Die is vanwege zijn hoge CO2-uitstoot in Nederland naar verhouding erg duur. Maar het grappige is: door de nieuwe bpm-regels, is hij sinds 1 juli goedkoper! De basisprijs wás 75.860 euro, en dat is nu ineens 62.375 euro. Nog altijd een fors hoger bedrag dan de Belgen hoeven neer te tellen (41.750 euro), maar het is toch een aanzienlijke prijsdaling.

Dat de Rolls-Royce Phantom slechts eenmaal een Nederlandse eigenaar kreeg, is niet verwonderlijk. Ook van de Lexus LC, een exclusieve sportwagen, is het niet zo gek dat kopers niet in de rij staan. De impopulariteit van de Lexus LS (ook maar eentje verkocht) blijft wel verwonderlijk. Ter vergelijking: de BMW 7-serie wist 107 kopers aan zich te binden. Je krijgt de Nederlander met geen stok of samoeraizwaard uit zijn grote Duitse bolide.





Eén schamele Mazda MX-5

De Maserati Levante is ook al impopulair: het merk profiteert in Nederland niet van het succes van de suv. Eén Nederlander verkoos de welluidende Italiaan boven een Porsche Cayenne of BMW X5.

Voor ons was de grootste verrassing in de lijst de Mazda MX-5. De hele redactie houdt van deze auto (wel met dak open, anders passen drie van de vijf Auto Review-redacteuren er niet in) en er zijn talloze liefhebbers met eigen clubs en bijbehorende kampeerweekenden en toertochten. Maar de nieuwe MX-5 wordt genegeerd. Reden te meer om die ene koper te complimenteren met zijn keuze. Hij toert deze zomer ongetwijfeld gelukzalig door het land.