Zo gaan zelfrijdende Land Rovers voorkomen dat je wagenziek wordt

Veel mensen worden wagenziek als hun ogen andere informatie waarnemen dan hun gehoor of hun lichaam. Denk daarbij aan het lezen in een rijdende auto. Doordat je ogen gefocust zijn op het boek, denkt je brein dat je stilzit. Maar je lichaam voelt aan de acceleratiekrachten dat dat niet zo is. Door de conflicterende waarnemingen kun je last van wagenziekte krijgen.

Verbetering van autonome rijstijl

Jaguar Land Rover werkt nu aan software die de acceleratie, vertraging en rijstrookwisseling van autonome auto's nauwkeurig optimaliseert om misselijkheid bij inzittenden te helpen voorkomen. De input daarvoor werd verzameld tijdens ruim 20.000 echte en virtuele testkilometers. Een verdere verbetering van de autonome rijstijl wordt de zelfrijdende auto's aangeleerd via 'machine learning'.

Kans op wagenziekte verminderen

Volgens Jaguar Land Rover is bewezen dat zaken als geventileerde stoelen, sfeerverlichting en uitgebreide stoelverstelling de kan op wagenziekte verminderen. Ook zouden adaptieve dempers helpen om zogeheten laagfrequente bewegingen te verminderen. Want van een deinende carrosserie word je ook misselijk.