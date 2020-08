Honda E: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

De Honda E (review) is een begeerlijk autootje. Hij pakt je in met zijn leuke rijeigenschappen, speels retro-ontwerp en hightech dashboard.

Zijn actieradius is een gevoelig onderwerp, want het accupakket is aan de kleine kant. En Honda laat je een groot deel van de accucapaciteit van 35,5 kWh niet gebruiken. Volgens onze metingen heb je maar een nettocapaciteit van 28,5 kWh tot je beschikking.

Tijdens het testen zijn de omstandigheden prima: droog, wel wat wind en circa 20 graden Celsius. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Honda E: actieradius bij 130 km/h

De Honda E is een dorstig beestje. Bij 130 km/h meten we een stroomverbruik van 25,5 kWh/100 km. Om dat in verhouding te zien: vorige week testten we de Polestar 2 actieradius en kwamen uit op een vergelijkbaar verbruik.

Maar de Polestar 2 (review) is groter, zwaarder, krachtiger en heeft gewone buitenspiegels – geen camera’s. Je vraagt je af of die digitale spiegels van de Honda E enig aerodynamisch nut hebben …

Als je continu 130 km/h rijdt, is na 111 kilometer de accu leeg. De wiskunde is simpel: als het 25,5 kWh kost om 100 kilometer te rijden, en je hebt maar 28,5 kWh tot je beschikking, dan deel je die twee en kom je tot een schrikbarende conclusie: de Honda E heeft een 130 km/h-actieradius van 111 kilometer.

Honda E: actieradius bij 100 km/h

Gelukkig voor de Honda E, mag je overdag niet harder dan 100 km/h. Met de kennis dat de Honda E bij 100 km/h een stroomverbruik van 17,9 kWh/100 km heeft, kom je uit op een 100 km/h-actieradius van 160 kilometer.

Nog een reden om 100 in plaats van 130 km/h te rijden, is het comfort van de bestuurder. Op hoge snelheid maakt de directe besturing het lastig om in een rechte lijn te rijden. Je voert continu kleine stuurcorrecties uit. Bij 100 km/h is de Honda E een stuk comfortabeler te rijden.

Conclusie

Iedereen is gevoelig voor de charmes van de Honda E. Wij ook. Maar het accupakket is aan de kleine kant en het stroomverbruik juist aan de hoge kant. Het resultaat is een 100 km/h-actieradius van 160 kilometer, wat nog enigszins acceptabel klinkt. Maar zodra je 130 km/h gaat rijden, is na 111 kilometer de accu leeg en heeft de Honda E toch iets van zijn charmes verloren.

