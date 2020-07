BMW 4-serie Coupé: Flinke nieren vragen flinke portemonnee

En daarmee is de BMW 420i Coupé zo'n 4500 euro duurder dan de 320i Sedan, die wordt aangedreven door dezelfde viercilinder turbomotor met 184 pk. De rest van het benzinegamma bestaat bij de 4-serie Coupé uit de 430i (viercilinder, 258 pk, 57.100 euro) en M440i (zescilinder, 374 pk, 79.592 euro). Later komt daar de 480 pk sterke BMW M4 nog bij. Het sportieve topmodel van de 4-serie verschijnt ook op de markt als M4 Competition met 510 pk.

BMW 4-serie ook als Cabriolet en Gran Coupé

De gewone 4-serie Coupé is er ook als diesel, al heeft BMW vooralsnog alleen van de 420d (54.203 euro) en 420d xDrive (58.367 euro) de prijzen bekendgemaakt. De 190 pk leverende 420d krijgt in een iets later stadium gezelschap van de 430d (286 pk) en M440d (340 pk). Alle 4-series (de benzine- en dieselversies) zijn voorzien van een achttraps automaat. Wie de coupé te onpraktisch vindt, kan wachten op de 4-serie Cabriolet (die we laatst zo goed als naakt betrapten) en de 4-serie Gran Coupé (waar ook een elektrische van komt: de i4).

Concurrenten van de BMW 4-serie Coupé

Het segment van de grote coupés is de laatste decennia flink uitgedund. Eerder waren er nog de Peugeot 407 Coupé, Renault Laguna Coupé en Volvo C70 Coupé, om maar een paar voorbeelden te noemen. Nu begeven eigenlijk alleen de Audi A5 Coupé en Mercedes C-Klasse Coupé zich in het vaarwater van de BMW. Vergelijkbaar met een 420i (184 pk, 52.602 euro) zijn de A5 Coupé 40 (190 pk, 50.040 euro) en C 180 Coupé (184 pk, 51.646 euro). Buiten de gebaande paden ga je met de Lexus RC 300h (223 pk, 49.395 euro).