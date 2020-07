Vakantiegangers, bereid je voor op zwarte zaterdag

Allereerst een tip voor je vertrekt: houd de website van de ANWB in de gaten. Daarop staan verkeersprognoses voor drukke vakantieweekends. De ANWB raadt Nederlanders aan om op zaterdag pas na 10:00 's ochtends - of liever nog op zondag - te vertrekken. Controleer ook voordat je weggaat de coronamaatregelen in de landen waar je doorheen rijdt.



Verkeersverwachting Nederland

In ons land zijn het vooral wegwerkzaamheden die voor problemen zorgen, vooral bij Amsterdam. De A10-Noord is tot 10 augustus dicht van knooppunt Watergraafsmeer tot aan het Coenplein en ook is de A8 richting Amsterdam afgesloten tussen Assendelft en Zaandam. Verder zijn knelpunten de A1 bij Deventer en de A7 over de Afsluitdijk.

Verkeersverwachting Duitsland

In het zuiden van Duitsland beginnen de vakanties, dus wordt het druk op de snelwegen naar de Alpen, Italië, Slovenië en Kroatië. Probleempunten zijn de A3 bij Keulen en tussen Frankfurt en Neurenberg, de A7 tussen Ulm en Füssen, en de A8 en A99 bij München.

Verkeersverwachting Frankrijk

In Frankrijk is het dit weekend enorm druk, zowel op de routes naar het noorden als de routes naar het zuiden. Verwacht vrijdag en zaterdag lange files op de A6/A7 (Route du Soleil), A10 tussen Orléans en Tours en bij Poitiers richting Bordeaux, A20 bij Limoges, en A75 bij Clermont-Ferrand. Op de N205 zal het wachten worden bij de Mont Blanctunnel.

Verkeersverwachting Italië

In Italië vind je de grootste drukte op de A14 bij Bologna en de A22 bij Trento. Daarbij is het dringen rond de Noord-Italiaanse meren.

Verkeersverwachting Oostenrijk

Pijnpunten in Oostenrijk zijn de A10 tussen Salzburg en Villach en de A11 bij de Karawankentunnel.

Verkeersverwachting Zwitserland

Het maakt niet uit van welke kant je de Gotthardtunnel op de A2 nadert, je zult rekening moeten houden met een wachttijd van een uur of twee.