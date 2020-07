Lamborghini Essenza SCV12 is allergisch voor verkeersdrempels

De door Lamborghini Squadra Corse ontwikkelde Essenza SCV12 heeft een 830 pk sterke V12 achterin. Het atmosferische blok wordt op hogere snelheid nog een tandje heftiger, aldus Lamborghini, door het ram-effect van de binnenkomende lucht. De Essenza SCV12 heeft geen 4WD, zoals de meeste productie-Lamborghini's. Alle aandrijfkrachten gaan naar de achterwielen.

Indrukwekkende pk-gewichtsverhouding

Het chassis van de Essenza SCV12 is een monocoque van koolstofvezel met een ingebouwde rolkooi. Wat de circuitauto precies weegt, vermeldt Lamborghini niet, maar de pk-gewichtsverhouding ligt op een indrukwekkende 1,66 pk per kilo. De enige straat auto die daar enigszins bij in de buurt komt, is (voor zover wij weten) de Koenigsegg One:1, met een verhouding van 1 pk per kilo.

Versnellingsbak deel van het chassis

Zijn sequentiële zestraps raceversnellingsbak is een dragend onderdeel van het chassis en fungeert als het ankerpunt voor de achterwielophanging. Lamborghini monteert voor én achter magnesium wielen (19-inch voor, 20-inch achter), met daaromheen slicks van Pirelli. Het remsysteem komt - uiteraard, zouden we bijna zeggen - van de Italiaanse specialist Brembo.

Meer downforce dan Huracán GT3

Het ontwerp van de Lamborghini Essenza SCV12 heeft elementen van de Aventador, maar vooral ook van de Huracán GT3-racewagens, die hij op het gebied van downforce op snelheid overtreft. Want de makers claimen dat de SCV12 bij een vaartje van 250 km/h met een kracht van 1200 kilo tegen het asfalt wordt gedrukt.

In oplage van veertig stuks gebouwd

Lamborghini gaat niet meer dan veertig exemplaren van de Essenza SCV12 bouwen. Kopers worden lid van een exclusieve club en mogen hun blitse bezit uitlaten op circuits over de hele wereld. Als de auto niet wordt gebruikt, slaat Lamborghini hem op in een nieuwe hangar, die speciaal voor de Essenza SCV12 in Sant'Agata Bolognese wordt gebouwd.

Persoonlijke garage in nieuwe hangar

Iedere SCV12 krijgt zijn eigen, gepersonaliseerde garage. De eigenaar kan zijn circuitspeeltje 24 uur per dag in de gaten houden via een webcam als hij (of zij) dat wil. Het circuitprogramma begint in 2021. Essenza SCV12-bezitters krijgen technische ondersteuning van Lamborghini en kunnen gebruikmaken van een trainingsprogramma voor coureurs. Wat de SCV12 gaat kosten, is nog niet bekend, maar reken op een paar miljoen.

Lamborghini Essenza SCV12 naar Le Mans

Vorig jaar bevestigde Lamborghini-baas Stefano Domenicali dat zijn merk mogelijk met de SCV12 gaat meedoen aan de 24 uur van Le Mans. Vanaf dit jaar wordt de hypercarklasse van kracht. Die vervangt de LMP1-klasse, waarvan het deelnemersveld flink is uitgedund. Onder meer Aston Martin, Peugeot en Toyota hebben aangegeven mee te willen doen aan de hypercarklasse. Het noodlijdende Aston Martin ziet daar vanaf.