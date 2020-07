Nederlandse prijs Renault Twingo Electric valt mee en tegen

Misschien heeft Renault Nederland ons bericht gelezen en de conclusie getrokken dat ze beter niet van de daken kunnen schreeuwen dat de Twingo Electric 25 mille moet kosten. Dat bedrag kwam overwaaien uit Duitsland, waar de gelimiteerde Vibes-uitvoering voor 25.666 euro van eigenaar wisselt. In Nederland koop je een Twingo Electric voor 20.590 euro.



Life: 20.590 euro

Collection: 22.090 euro

Intens: 23.490 euro

Série Limitée Vibes: 24.790 euro

Prijs Renault Twingo Electric Vibes-uitvoering

Worden we gematst? Ja en nee. Als je twee keer kijkt, zie je dat de Vibes-uitvoering ook in de Nederlandse prijslijst staat en bijna even duur is als in Duitsland. De luxe uitvoering met 16-inch lichtmetaal, stoere strepen en een kleurrijk interieur kost bij ons 24.790 euro.

De versie waarvoor je 20.590 euro betaalt, is de basisuitvoering Life. Welke opties deze uitvoering allemaal heeft, staat niet in het persbericht. Hier gaat de 4000 euro aanschafsubsidie trouwens nog af, zodra de subsidiepot voor nieuwe EV’s weer aangevuld is.

De nieuwe Twingo Electric is vanaf begin augustus te bestellen en in het najaar 2020 bij de dealer te bezichtigen.