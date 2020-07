Een derde van jullie ziet een elektrische auto wel zitten

Het onderzoek - dat in opdracht van vergelijkingssite Pricewise werd gedaan - toont aan dat het vooral automobilisten tussen de 18 en 34 jaar zijn die voor elektrisch overwegen te kiezen (41 procent). Eén op de tien automobilisten moet echter niets van elektrisch rijden hebben. Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, speelt de hoge aanschafwaarde van een EV daarbij een grote rol, maar ook koudwatervrees voor onder meer het opladen en de actieradiusangst.

Elektrische auto's rijden vaker schade

Een bijzondere uitkomst van het onderzoek heeft te maken met schades. Want waar een gemiddelde brandstofauto eens in de acht jaar schade rijdt, gebeurt dat bij een EV gemiddeld eens in de vier jaar en bij een grote, luxe elektrische auto zelfs eens in de drie jaar. Die laatste zijn ook vaker betrokken bij ongelukken. De kans op schade door een ongeval is bij een zware EV - zoals een Audi E-Tron, Mercedes EQC of Tesla Model X - maar liefst 40 procent hoger.

Verzekeringspremies zijn hoger

En dat heeft zijn effect op de verzekeringspremies, aldus Pricewise. "Elektrische auto's zijn niet alleen duurder in aanschaf, maar ze bestaan ook uit duurdere onderdelen, waardoor het veel prijziger is om deze in geval van schade te herstellen of te vervangen", zegt De Kok. Om die reden zijn de premies voor autoverzekeringen voor dit soort wagens vaak hoger. Ook omdat veel verzekeraars het voertuigvolgsysteem van onder andere Tesla niet erkennen als officiële beveiligingsklasse."