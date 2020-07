Nog nooit zo weinig brandstof verkocht als in april

Het CBS houdt iedere maand bij hoeveel brandstof er in Nederland wordt verkocht. En van de aantallen schrikken we behoorlijk. In Nederland gaat er iedere maand 1 miljard liter brandstof doorheen. Op de weg wel te verstaan, want vliegtuigen, schepen en andere brandstofverstokers zijn niet meegeteld.

April was historisch dieptepunt

April was een historisch dieptepunt. Omdat een groot deel van de mensen thuisbleef vanwege de corona-uitbraak, werd er maar 818 miljoen liter getankt. Een maand later was de hoeveelheid verkochte brandstof alweer bijna op niveau. Want in mei tankten we met z'n allen zo'n 986 liter. Heel iets minder dan in maart, toen er 995 liter in onze brandstoftanks verdween.

Dit jaar komen we niet aan de 12 miljard

Het verschil tussen mei 2019 en mei 2020 is behoorlijk. Tegenover 986 miljoen liter dit jaar staat 1,2 miljard liter vorig jaar. Over de eerste vijf maanden bedroeg de afzet van brandstoffen iets minder dan 5 miljard liter, wat bijna 900 miljoen liter minder is dan in dezelfde periode in 2019. Het lijkt er daarmee op dat we dit jaar niet aan de 12 miljard liter komen.

Laagste niveau sinds 1989

In de afgelopen dertig jaar zit Nederland consequent boven de 13 miljard liter (2006 was het hoogtepunt met 15,6 miljard liter). Naar verwachting zakken we in 2020 naar het laagste niveau sinds 1989. Toen werd er 10,6 miljard liter aan brandstof verkocht. Een jaar later lag dat al op 12,8 miljard liter.