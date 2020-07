Donkervoort D8 GTO-JD70 nog exclusiever als Bare Naked Carbon Edition

Résumé Overflakkee, zoals Olav Mol zou zeggen. De Donkervoort D8 GTO-JD70 staat stil (of eigenlijk niet) bij de zeventigste verjaardag van Joop Donkervoort, die al in 1978 zijn eigen sportwagenfabrikant oprichtte. Het tot zeventig stuks gelimiteerde model is een extreem cadeau, want Donkervoort meldt trots dat de D8 GTO-JD70 een van de eerste sportwagens is die 2G aan dwarskrachten door de bocht kan trekken. Een duur cadeau is het ook, want de vraagprijs voor een 'normale' D8 GTO-JD70 ligt op 198.000 euro, exclusief BPM. Slik!

0-100 km/h in 7,7 seconden!

In de lange snuit van de speciale Donkervoort ligt een 2,5-liter vijfcilinder turbomotor van Audi. Het fabelachtig klinkende blok levert een vermogen van 415 pk en 520 Nm koppel. En dat op een wagengewicht van 680 kilo. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 2,7 seconden. Veel indrukwekkender nog is van stilstand naar 200 km/h, want die sprint is in 7,7 seconden (!) achter de rug. Donkervoort noemt als topsnelheid voor de D8 GTO-JD70 een vaartje van 280 km/h.

Bare Naked Carbon Edition

Dan is er nog de Bare Naked Carbon Editon, die - de naam zegt het al - laat zien waar zijn carrosserie van gemaakt is. Door de blanke lak kun je namelijk de structuur van het onderliggende koolstofvezel zien. Het supersterke materiaal is van zichzelf donkergrijs, maar je kunt het ook laten kleuren, zoals op de bijgaande foto's te zien is. Goedkoop is het allemaal niet, want als je een echte Bare Naked Carbon Edition wilt hebben, komt er minimaal 50.000 euro bij de toch al indrukwekkende prijs op.

Opties Donkervoort D8 GTO-JD70

Sowieso is de optielijst van de Donkervoort D8 GTO-JD70 een interessante om doorheen te bladeren. Wil je race-ABS in je auto? Dat kan, maar dan komt er ruim 15.000 euro bij de prijs op. Airconditioning? Natuurlijk, dat is er ook. Voor iets meer dan 14.000 euro. Zo'n 5000 euro voor een custom interieur valt dan nog wel mee.