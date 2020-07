1999 - 2019: Aantal verkeersdoden onder automobilisten sterk gedaald

In 1999 lieten 587 automobilisten het leven bij een verkeersongeluk. Tien jaar later was dat nog 237. Volgens het CBS zijn er de afgelopen twintig jaar verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo kwamen er meer maatregelen tegen rijden onder invloed, werd in 2002 het beginnersrijbewijs ingevoerd en is het sinds 2019 voor alle bestuurders strafbaar om een mobieltje vast te houden tijdens het rijden.

Verkeersdoden onder fietsers minder hard gedaald

Sinds 1999 is het aantal verkeersdoden onder fietsers niet sterk gedaald. In 1999 waren het er 227, waarna het aantal tussen de 180 en 220 bleef schommelen. Vorig jaar kwamen er meer mensen om bij een auto-ongeluk (237) dan bij een fietsongeluk (203), maar per gereisde kilometer is dit anders. Per miljard reizigerskilometers kwamen veel meer fietsers om dan inzittenden van auto's (11 tegen 1,6).

Omgekomen fietsers zijn gemiddeld een stuk ouder

Fietsers die omkomen in het verkeer zijn gemiddeld ouder dan slachtoffers van dodelijke auto-ongelukken. Van de omgekomen fietsers in 2019 was 59 procent 70 jaar of ouder en 12 procent jonger dan 30 jaar. Bij de overleden automobilisten liggen die percentages op respectievelijk 21 procent en 35 procent.

Er zijn nu veel meer 70-plussers in Nederland

Daarbij moet worden aangetekend dat tussen 1999 en 2019 de bevolkingssamenstelling van Nederland veranderde. Het aantal 70-plussers nam toe van 1,5 miljoen in 1999 tot meer dan 2,3 miljoen in 2019 (plus 56 procent). Ook zijn ze in die tijd mobieler geworden, zowel op de fiets (e-bike) als in de auto.