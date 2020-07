Mitsubishi ontwikkelt geen nieuwe modellen meer voor Europa

Dat heeft met twee dingen te maken: de uitbraak van het coronavirus en de herpositionering van Mitsubishi binnen de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance. Want ook Mitsubishi is diep geraakt door de coronacrisis. De fabrikant verwacht over het boekjaar 2020 (dat eindigt in maart 2021) een verlies van 140 miljard yen (omgerekend meer dan 1,1 miljard euro). Omdat het daarvoor ook al niet lekker ging, wordt er nu flink in de kosten gesneden. De Mitsubishi Pajero wordt uit productie genomen, slecht presterende dealers worden gesloten en er gaan ontslagen vallen.

Mitsubishi Outlander PHEV

Binnen de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance krijgt Mitsubishi een vooral op Azië gerichte rol. Daarbij blijft het merk actief in Afrika, Australië en Zuid-Amerika. Hoe de toekomst voor Mitsubishi er in Europa uitziet, is nog niet bekend, maar het lijkt erop alsof de autobouwer zich langzaam terugtrekt. In Nederland is Mitsubishi een kleine speler geworden. In de jaren tachtig schommelde het merk rond de 14.000 auto's per jaar, maar inmiddels is dat gedaald naar zo'n 5000 à 6000. In 2013, 2014 en 2015 maakte Mitsubishi even een bijtellingsklapper met de Outlander PHEV.