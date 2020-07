Patenttekeningen: Rolls-Royce komt met deze unieke Phantom Coupé

Met een prijs van zo'n 11,5 miljoen euro was de Rolls-Royce Sweptail de duurste nieuwe auto ooit gebouwd. Hij debuteerde in 2017 op het Concorso d'Eleganza Villa d'Este in Italië en is besteld door een puissant rijke Rolls-Royce-liefhebber die graag een unieke Phantom Coupé wilde hebben. De ietwat excentriek gestileerde tweedeurs komt uit de koker van Rolls-Royce Bespoke, de afdeling waar je moet zijn als je je Phantom in de kleur van je kat wilt hebben of als je het dashboard van je Wraith wilt laten bekleden met de kindertekeningen van je dochter.

Afgeblazen onthulling op Villa d'Este

We bedoelen maar: bij Rolls-Royce is alles mogelijk. En dus ook een one-off model op basis van wat een Rolls-Royce Phantom Coupé (2008 - 2017) lijkt. Hoe de auto op deze patenttekeningen heet, is niet bekend. Zijn ontwerp is vorig jaar september vastgelegd in Duitsland, maar enige maanden geleden ook in Brazilië (waar deze set tekeningen vandaan komt). We denken dat Rolls-Royce deze eigenzinnige creatie op Villa d'Este had willen laten zien, maar helaas werd dat evenement door de uitbraak van het coronavirus uitgesteld.

Porsche Boxster Spyder-achtig dak

Opvallend aan deze Rolls-Royce is de neus, met zijn diepliggende Wraith-achtige grille, tot spleetjes geknepen koplampen en ronde mistlichten. De achterkant is bedekt met een soort houten bootdek. Het dak lijkt op het 'tentje' van de Porsche 718 Spyder, maar zit - als we het goed zien - gewoon vast, ook al lijkt het welhaast met textiel te zijn gespannen en vastgemaakt op het kofferdeksel. Een volumemodel - voor zover je daarvan kunt spreken bij een Rolls-Royce - is dit met zekerheid niet. Daarvoor is het design veel te excentriek.