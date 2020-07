Prijs elektrische Renault Twingo Z.E. gaat hoog uitvallen

In Duitsland gaat de Renault Twingo Z.E. maar liefst 25.666 euro kosten, berichten onze collega’s van Auto Zeitung. Dat is veel geld voor een elektrische stadsauto met een klein accupakket met een capaciteit van 22 kWh die nota bene niet kan snelladen.

Ter vergelijking: de drieling van Volkswagen (VW e-Up, Skoda Citigo e-iV en Seat Mii Electric) heeft een groter accupakket van 36,8 kWh en beschikt wel over een snellaadmogelijkheid. En ze zijn iets voordeliger in aanschaf.

Renault Twingo Z.E Vibes-uitvoering



25.666 euro is trouwens de prijs van de gelimiteerde Renault Twingo Z.E Vibes-uitvoering met 16-inch lichtmetaal, stoere strepen en een kleurrijk interieur. Er is sprake van dat Renault later met goedkopere uitvoeringen komt.

De kans is groot dat de Renault Twingo Z.E in Nederland ongeveer even duur wordt. We kunnen geen redenen bedenken waarom de elektrische stadsauto bij ons goedkoper in de markt gezet zou worden. Schrale troost: je kunt hem tenminste kopen, de drieling van Volkswagen is voor dit jaar uitverkocht.