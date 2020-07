De elektrische eBussy is een echte Transformer

Volgens de makers - het Duitse bedrijf Electric Brands - komt de eBussy volgend jaar op de markt voor een vanafprijs van 15.800 euro. De duurste variant is de Offroad Camper, die voor 28.800 euro in de prijslijst staat. Kopers kunnen kiezen uit tien verschillende carrosserieën, die gemakkelijk te veranderen zijn. Iedere eBussy is uitgerust met vierwielaandrijving en vierwielbesturing.

20 pk en 1000 Nm!

Afhankelijk van de gekozen carrosserie weegt de eBussy tussen de 450 en 600 kilogram. Hij is er met twee soort batterijen: eentje van 10 kWh (actieradius 200 kilometer) en eentje van 30 kWh (actieradius 800 kilometer). Voor de aandrijving zorgen vier kleine elektromotoren, die bij de wielen zijn verstopt. Ze leveren samen een vermogen van slechts 20 pk, maar ook gewoon 1000 Nm koppel. De eBussy gaat maximaal 90 km/h.

Zonnepanelen op het dak

Grappig detail: het stuur en de pedalen van de eBussy kun je links of rechts en zelfs in het midden neerzetten. Ze zijn niet mechanisch verbonden met de auto, maar via zogeheten drive-by-wire technologie. Alle eBussy-varianten hebben zonnepanelen op het dak voor wat extra elektriciteit en winnen ook remenergie terug. Het opladen via een laadstation duurt zo'n 3 tot 6 uur, afhankelijk van de gekozen batterij.