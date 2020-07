Bugatti Chiron in het hol van de CO2-leeuw

Bijna alle autofabrikanten zijn keihard op weg om aan de gemiddelde uitstooteis van 95 gram CO2 per kilometer te voldoen. Bugatti komt daar nog niet bij in de buurt. De nieuwste toevoeging aan het modellengamma, de Chiron Pur Sport, zit op 506 gram per kilometer ... En dat terwijl het merk zo zijn best heeft gedaan om juist deze Chiron wat lichter te maken ...



Topsnelheid verlaagd



De Pur Sport weegt liefst 50 kilo minder dan de 'gewone' Chiron, vooral dankzij de aangepaste wielen, waar meer dan 10 kilo is afgeschaafd. Toch legt de 1500 pk sterke supersporter nog altijd zo'n 1800 kg in de schaal. En het klinkt gek voor een auto met de toevoeging Pur Sport in de naam: de topsnelheid is verláágd. Van 420 naar 350 km/h. Niet om de uitstoot omlaag te krijgen, trouwens. Dat komt door de enorme achterspoiler, die voor extra downforce moet zorgen, zodat je harder door bochten kunt knallen. Die picknicktafel heeft trouwens geen negatieve gevolgen voor de sprintkunsten van de Chiron: de Pur Sport gaat in 2,4 tellen naar de 100 km/h.



Nog geen typegoedkeuring



Pijnpuntje aan de Bugatti Chiron Pur Sport is dat-ie nog geen officiële typegoedkeuring heeft. Zou de fabriek in het Franse Molsheim zijn nieuwe paradepaardje daarom naar dealer D'Ieteren in Brussel hebben gestuurd? Wie zouden allemaal een uitnodiging hebben gekregen voor een glaasje bubbels in de showroom? Zou daar ook verteld zijn dat er maar 60 stuks van de Pur Sport op de planning staan? En dat Bugatti heus bezig is met een volledig elektrisch model náást de 16-cilinder Chiron, zodat het straks wel meevalt met de gemiddelde CO2-uitstoot? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat het bezoekje van de Chiron Pur Sport aan Brussel mooie kiekjes heeft opgeleverd.



Mocht je zelf toevallig in Brussel komen deze vakantie, ga dan even een kijkje nemen in de Gallery van de firma D'Ieteren. Ze hebben een fraaie collectie van 270 auto's, waarvan er ongeveer 100 permanent tentoongesteld staan. Niet alleen maar Bugatti's, er staan ook talloze andere iconen uit de autohistorie.