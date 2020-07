Nieuwe Kia SUV klinkt als een Saab

De Sonet is nog een slagje compacter dan de Kia Stonic. Hij doet sterk denken aan een Kia Picanto, maar dan eentje die een paar maanden sportschool achter de rug heeft. Onder de 'bespierende' leiding van Arnold Schwarzenegger ...

Komt de Kia Sonet ook naar Europa?



Hoewel de Kia Sonet in India van de band gaat lopen, ziet-ie eruit als elke andere moderne Kia. Inclusief de typische Tiger Nose-grille. Later deze zomer maakt de Sonet zijn officiële debuut in India. Vervolgens betreedt de compacte SUV de lokale markt, om later uit te vliegen naar andere delen van de wereld. Of de Sonet ook naar West-Europa komt, is nog even de vraag. Heel groot achten we die kans niet.



Specificaties Kia Sonet onduidelijk



Over de exacte specificaties tasten we nog in het duister. Kia trekt vooral de la met clichés open. Je weet wel: de Sonet biedt talloze connectiviteitsmogelijkheden, een eye-catching design en uitgebreide veiligheidsvoorzieningen. En wie gaan de nieuwe Kia SUV kopen, denk je? Juist: jonge, dan wel young at heart mensen met een dynamische levensstijl ...



Klinkt als ...



Als Saab in 2011 niet failliet was gegaan, had Kia zijn nieuwkomer vast een andere naam gegeven. Want nu klinkt de SUV wel heel erg als het kunststof sportcoupeetje dat Saab in de jaren 60 en 70 bouwde: de Sonett. Maar wat motorgeluid betreft zal de nieuwe Kia uit een heel ander vaatje tappen dan zijn bijna-naamgenoot. De Saab Sonett werd aanvankelijk met een ro(n)kende driecilinder tweetaktmotor geleverd en later lag er een viertakt V4 onder de ellenlange motorkap. Dat zien we bij de Kia Sonet niet gebeuren ...