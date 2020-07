Driftmachine Ford Mustang Mach-E 1400 heeft 7 elektromotoren!

De Ford Mustang Mach-E 1400 deelt zijn techniek met de Mustang Cobra Jet 1400, een volledig elektrische dragracer die in april werd onthuld. Het model is gebaseerd op een reguliere Mustang Mach-E en is samen met tuner RTR Vehicles omgebouwd tot een elektromonster. RTR Vehicles is opgericht door Vaughn Gittin Jr., een professionele drifter die in 2021 Formule D-kampioen werd.

Vierwielaandrijving met zeven elektromotoren

Als de Ford Mustang Mach-E volgend jaar op de markt komt, zijn er varianten met voorwiel- en vierwielaandrijving. Die laatste hebben twee elektromotoren. En dat zijn er vijf minder dan deze Ford Mustang Mach-E 1400. De 1419 pk sterke racer heeft er drie op de vooras en vier op de achteras. Ze worden gevoed door een 56,8-kWh batterij.

Chassis en aandrijflijn modulair

Het chassis en de aandrijflijn zijn modulair, aldus Ford, zodat een onderzoeksteam verschillende lay-outs en de effecten daarvan op het verbruik en de prestaties kunnen uitproberen. Schakelen tussen voorwiel-, achterwiel- en vierwielaandrijving is heel eenvoudig. Voor het betere driftwerk zet Ford andere draagarmen en een gewijzigde stuurinrichting op de Mustang Mach-E 1400.

Ford Mustang Mach-E kost minimaal 49.925 euro

In Nederland gaat de reguliere Ford Mustang Mach-E minimaal 49.925 euro kosten. Het gaat dan om de basisversie met 75,7-kWh batterij, een 258 pk leverende elektromotor en een actieradius van maximaal 450 kilometer. De variant met vierwielaandrijving is goed voor 337 pk en kost minstens 57.665 euro. Zijn bereik ligt iets lager, op 420 kilometer.

Elektrische actieradius van 600 kilometer



Dan zijn er nog twee modellen met een 98,8-kWh accu. De achterwielaandrijver (met 258 pk) heeft een actieradius van 600 kilometer en kost 58.0755 euro. Bij de 67.140 euro kostende AWD (met 337 pk) lever je 60 kilometer in. De voorlopig duurste Mustang Mach-E is de First Edition. Ford heeft die gebaseerd op de vierwielaangedreven uitvoering met 98,8-kWh accu. Hij kost 70.940 euro.