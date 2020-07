Vernieuwde Mercedes E-Klasse kost net geen 60.000 euro

De huidige generatie Mercedes E-Klasse is sinds 2017 op de markt. Het geüpdatete model kun je eenvoudig herkennen aan de gewijzigde grille en achterlichten. Op het eerste gezicht lijkt Mercedes gewoon de grille te hebben omgedraaid (voorheen was het rooster aan de bovenkant breder dan aan de onderkant), wat de E-Klasse een wat droeve blik geeft. Aan de achterzijde van de auto zijn de verschillen groot. De amandelvormige lichten van de vorige E zijn vervangen door vlakkere units, die nu doorlopen tot in de kofferklep.

Nieuwe Mercedes E-Klasse vanaf 59.735 euro

Het leveringsprogramma begint bij 59.735 euro voor de E 200 d, die een viercilinder turbomotor met 150 pk en 360 Nm heeft. Het model is er ook als rijker uitgeruste E 200 d Business Solution voor 60.296 euro. Als E-Klasse Estate kosten beide modellen respectievelijk 63.536 en 63.295 euro. En dat is geen typefout. Als Estate is de E 200 d Business Solution inderdaad iets minder duur dan de E 200 d.

Twee versies als Mercedes E-Klasse All-Terrain

De rest van het dieselgamma bestaat uit de E 220 d (194 pk en 400 Nm uit een 2,0-liter vierpitter), E 220 d 4Matic en E 400 4Matic (330 pk en 700 Nm uit een zescilinder turbodiesel). Alleen die laatste twee zijn er ook als E-Klasse All-Terrain (een hoger op de wielen staande Estate met 4WD). Ze kosten dan 77.076 en 108.857 euro. De E 220 d, E 220 d 4Matic en E 400 4Matic zijn er vanaf 65.190, 68.183 en 95.392 euro.

Wachten op de Mercedes-AMG E 63

Het aantal benzinemotoren is uitgebreider. Mercedes levert de E-Klasse als E 200 (197 pk, viercilinder), E 300 (258 pk, viercilinder), E 450 4Matic (367 pk, zescilinder) en AMG E 53 (435 pk, zescilinder). Van de E 200 (60.291 euro) is ook een Business Solution-variant (62.296 euro). De E 300, E 450 4Matic en AMG E 53 kosten minimaal 68.118, 85.816 en 119.248 euro. Alleen van de E 450 is een All-Terrain (97.201 euro).

Maximaal 50 kilometer elektrische actieradius

Dan zijn er nog de plug-in hybrides. De E 300 e koppelt een viercilinder benzinemotor aan een elektromotor voor een totaalvermogen van 320 pk en 700 Nm koppel. Hij heeft een volledig elektrische actieradius van zo'n 50 kilometer. De e 300 de is een diesel, heeft 306 pk en 700 Nm, en komt eveneens 50 kilometer ver op elektrokracht alleen. Mercedes vraagt respectievelijk 66.996 en 68.597 euro voor de stekkerhybrides.