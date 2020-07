Autoverkopen Renault dalen harder dan gemiddelde in coronacrisis

Groupe Renault bestaat uit de merken Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors en Lada. In Europa was er het eerste halfjaar van 2020 voor deze merken weinig reden tot juichen. De totale markt stortte in met 38,9 procent, terwijl Groupe Renault een daling van 41,8 procent noteerde. In totaal werden in Europa 623.854 auto's verkocht. Bij Dacia is de malaise het ergst: min 48,1 procent!



Alpine verdwijnt van de markt



En er waren de afgelopen maanden al zoveel zorgwekkende berichten rondom Renault. Het merk wil in de komende drie jaar flink in de kosten snijden. In totaal moet er zo'n 2 miljard euro bespaard worden en dat gaat onder meer gebeuren door te stoppen met de Scenic, Espace en Talisman. Ook de huidige Alpine A110 krijgt geen opvolger. In Frankrijk schrapt Renault 4600 arbeidsplaatsen, wereldwijd nog eens 10.000. Een schone taak voor de nieuwe CEO Luca de Meo ... Hij moet ook wel, want Renault maakte 141 miljoen euro verlies in 2019, het verlies bij Nissan was zelfs 5,64 miljard euro.



Verkopen Renault in Nederland



In Nederland valt de schade voor Renault relatief mee. In het eerste half jaar van 2020 werden 9283 auto's verkocht, een daling van iets meer dan 30 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019. Dat is te danken aan de nieuwe Renault Captur en de Renault Clio, die samen ruim 68 procent van het totaal van Renault voor hun rekening nemen.



Lichtpuntjes

Het is niet allemaal ellende, wat het hoofdkantoor in Boulogne-Billancourt over ons uitstort. Zo was Renault in juni 2020 het best verkopende merk van Europa en is de Zoe tot nu toe de best verkochte elektrische auto van 2020. Alleen al in juni werden 11.000 Zoe's verkocht. Verder heeft Renault net de elektrische Renault Twingo, de Renault Clio Hybrid en de Renault Mégane plug-in hybrid geïntroduceerd.