Ontwikkelaar Codemasters kan er niets aan doen, maar met de authenticiteit van zijn F1-serie is het dit jaar wat minder gesteld. Door de coronacrisis is het Formule 1-seizoen 2020 flink in de war gegooid: met een ingekorte agenda, een paar dubbele races en soms afwijkende circuits. F1 2020 is gemaakt toen we bij de naam Corona alleen nog maar dachten aan een limoentje en een fles bier, dus zit de oorspronkelijke racekalender erin, met het recordaantal van tweeëntwintig races.

De kombochten van Circuit Zandvoort

Nieuw zijn het Hanoi Street Circuit in Vietnam - dat dit jaar zijn debuut zou maken in de Formule 1, maar roemloos werd geschrapt in de eerste coronapaniek - en natuurlijk 'ons eigen' Circuit Zandvoort. Dat laatste heeft de nieuwe layout, met twee fabelachtig mooie kombochten, en wordt natuurgetrouw in beeld gebracht door de Ego-engine van Codemasters, die ook aan de basis staat van Dirt Rally 2.0, Grid en de voorganger van F1 2020: F1 2019.

My Team is zeker geen gimmick

De grootste toevoeging aan F1 2020 is de zogeheten My Team-feature, waarin je niet alleen rijdt, maar ook jouw eigen Formule 1-team managet. Je kunt een eigen kleurenschema samenstellen, hebt te maken met sponsoren, moet ontwikkelingsbudgetten toewijzen, een fabriek bestieren en jonge coureurs opleiden. Een gimmick is My Team zeker niet. We zouden het zelfs het meest verslavende element van F1 2020 willen noemen. En dat zegt wat. Want de rest van het spel is al net zo geweldig.

De terugkeer van de splitscreenmodus

Belangrijk is natuurlijk de manier waarop de virtuele Formule 1-wagens rijden. Ze reageren razendsnel op je input, of je nou met een joypad speelt of een stuurwiel (wij reden met een Fanatec CSL Elite). Voor een echte simulatie moet je bij iRacing of rFactor 2 zijn; F1 2020 biedt een entertainende mix tussen realisme en arcade. Tijdens de race zijn de tegenstanders weinig subtiel. Ze leggen je geen strobreed in de weg of ze rammen je van de baan. Helemaal top is de terugkeer van de splitscreen tweespelermodus.

Schumacher Edition met bloedmooie Jordan 191

Als Formule 1-liefhebber zal je bovendien genieten van de volledigheid van F1 2020. Er zitten Formule 2-races in en klassieke Formule 1-auto's als de McLaren MP4/4 (1988), Ferrari 641 (1990) en Williams FW14 (1992). Heb je geen zin om een volledig seizoen van tweeëntwintig races af te werken, dan kun je kiezen voor kortere varianten van tien of zestien wedstrijden. Neem je de Deluxe Schumacher Edition van F1 2020, dan krijg je een hele zwik extra's, zoals de wonderschone Jordan 191 (1991) en de succesvolle Benetton B194 (1994).

F1 2020 speelt als een spreekwoordelijke trein

De F1-gameserie is een jaarlijks terugkerende reeks, maar de Britse ontwikkelaar Codemasters maakt zich er niet gemakkelijk vanaf. F1 2020 zit boordevol content en speelt als een spreekwoordelijke trein. Het is jammer dat het Formule 1-seizoen dit jaar min of meer in het water is gevallen, maar F1 2020 is een uitstekend doekje voor het bloeden. Deze game moet je spelen als je racehart met DRS is uitgerust. Al was het maar om met meer dan 200 km/h over Zandvoort te kunnen knallen.

F1 2020 is beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.