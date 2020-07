Formule 1: Wat je moet weten over de Grand Prix van Hongarije

De Grand Prix van Hongarije werd in 1986 voor het eerst gereden. En dat was destijds een behoorlijke coup van Bernie Ecclestone, want het was de eerste race achter het IJzeren Gordijn. De Hungaroring wordt vaak een Mickey Mouse-baantje of kartcircuit genoemd; een en al bochten met een kort recht stuk. Geen wonder dat inhalen hier geen 1-2-3’tje is. Toch zijn de races op de Hungaroring verrassend vaak enerverend. Vorig jaar glipte de overwinning Max Verstappen door de vingers, Hij leidde vanaf de start, maar werd door een strategische meesterzet van Mercedes (een extra stop voor de jager Hamilton) vier ronden voor het einde gepasseerd.

Als het regent, is de Grand Prix van Hongarije een klassieker

Het is heel hard werken op de Hungaroring; door de constante afwisseling van bochten heb je eigenlijk nergens rust. Tijdens de race heb je vrijwel geen inhaalmogelijkheden: de rechte stukken zijn meestal te kort om echt iets te beginnen en naast de racelijn is het ook nog eens bijzonder stoffig en glad. Dat alles gaat natuurlijk overboord als het geregend heeft, maar dat gebeurt zelden. Als het gebeurt, heb je direct een klassieker te pakken. Vraag dat maar aan Jenson Button, die hier in 2006 zijn eerste race won. De Brit reed toen voor het team van Honda.

Giedo van der Garde over de Hungaroring

"De Hungaroring is een mooi, leuk en vooral klein baantje", aldus voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. "Het is er eigenlijk altijd warm. Fysiek is het een heel zwaar circuit en coureurs moeten zich strak aan de ideale lijn houden. Vooral in het middelste deel heb je een combinatie die gemakkelijk te verprutsen is. Zit je daar in de eerste bocht niet helemaal goed, dan kun je de rest van die bochten ook helemaal vergeten. Boedapest is een geweldige stad en de fans hebben er altijd een heerlijke tijd. In de race is inhalen vrijwel onmogelijk, zelfs met DRS."

Hungaroring

Aantal bochten: 14

Circuitlengte: 4381 meter

Ronderecord: 1:17,103 (Max Verstappen, 2019)

Aantal ronden: 70

Race-afstand: 306,630 kilometer

Uitslag 2019



1 Lewis Hamilton (Mercedes-AMG)

2 Max Verstappen (Red Bull)

3 Sebastian Vettel (Ferrari)

Hoe laat zijn de kwalificaties en de start?

Zaterdag 18 juli - Kwalificatie tussen 15:00 - 16:00

Zondag 19 juli - Race tussen 15:10 en 17:10

Waar is de Grand Prix van Oostenrijk te zien?

De twee beste opties op televisie zijn Ziggo en de Duitse zender RTL. Op internet zijn genoeg streams te vinden om de race te volgen.