Maserati Ghibli Hybrid is de eerste geëlektrificeerde Maserati

Maserati heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad, met name omdat de Quattroporte, Ghibli en Levante niet zo goed verkopen als verwacht. Het merk werkt hard aan nieuwe modellen - de MC20-sportwagen trapt af - maar moet nog even toe met wat het nu heeft. Van de Quattroporte en Ghibli komen mild-hybridvarianten; de opvolger van de GranTurismo en GranCabrio krijgt een elektrische aandrijflijn. Het model wordt volgend jaar onthuld.

Tot nu toe alleen met V6-motoren

De Maserati Ghibli kwam al in 2013 op de markt. Hij is tot nu toe alleen met V6-motoren geleverd, wat in ieder geval in Nederland het gebrek aan succes verklaart. Voorin de Maserati Ghibli Hybrid ligt een 2,0-liter viercilinder turbomotor, die 330 pk en 450 Nm levert. Een mild-hybridsysteem slaat remenergie op en gebruikt die om de verbrandingsmotor te helpen aan betere prestaties en een lager brandstofverbruik.

Maserati Ghibli Hybrid klinkt 'des Maserati's'

Als je een beetje je best doet, zit je in 5,7 seconden op 100 km/h in de Maserati Ghibli Hybrid. Zijn topsnelheid ligt op 255 km/h. Maar ja, daarbij kun je niet genieten van een diepe V6-roffel. En toch belooft Maserati dat de Ghibli Hybrid 'des Maserati's' klinkt, dankzij zogenoemde resonatoren (zeg maar klankkasten) in de uitlaat.

Verbruik ligt rond de 1 op 11

Het verbruik van de Maserati Ghibli Hybrid is niet wereldschokkend goed. Volgens de WLTP-meetmethode ligt het gemiddelde tussen de 1 op 10,4 en 1 op 11,7. Maserati beweert dat de Ghibli Hybrid 80 kilo lichter is dan de Ghibli Diesel, maar in de officiële persinformatie van het merk zelf staat dat het model juist enkele kilo's zwaarder is (1878 tegenover 1875 kilo).

Blauwe designelementen

Als je op straat een Maserati Ghibli tegenkomt, kun je gelijk zien of je met een Hybrid te maken hebt. Zijn de drie luchtinlaten op de flanken, de remklauwen en het logo op de c-stijl blauw? Dan ligt er elektrotechniek onder de kap. Tegelijkertijd heeft Maserati een lichte facelift doorgevoerd, waarbij de achterlichten een boemerangachtig profiel hebben gekregen.

Multimediascherm een stuk groter

In het interieur van de Maserati Ghibli Hybrid komt de blauwe kleur van de buitenkant terug in de stiksels. Nieuw is het multimediasysteem, waarvan het scherm is vergroot van 8,4 naar 10,1 inch en nu geen omlijsting meer heeft. Tot slot heeft Maserati de instrumentencluster van de Ghibli Hybrid aangepast.