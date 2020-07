Audi SQ7 en SQ8 nu met benzine-V8 naar Nederland

Dus gaan we vergelijken. De Audi SQ7 en SQ8 TDI haalden 435 pk en 900 Nm uit een 4,0-liter V8 turbodiesel. Beide gingen in 4,8 seconden naar 100 km/h en hadden een afgeregelde topsnelheid van 250 km/h. De SQ7 en SQ8 met benzinemotor winnen het op vermogen (507 pk), maar niet op koppel (770 Nm). Op de standaardsprint zijn ze een stuk sneller, want ze zitten allebei al in 4,1 seconden op 100 km/h. De topsnelheid is gewoon naar oud-Duytsch gebruik begrensd op 250 km/h. Al kun je die vast hoger laten leggen als je wat geld in Ingolstadt achterlaat.

Audi SQ7 en SQ8 met cilinderuitschakeling

Audi meldt dat de 4,0-liter TFSI-motor van de SQ7 en SQ8 beschikt over cilinderuitschakeling, maar over het verbruik hoef je je geen illusies te maken. Dat ligt volgens de fabriek op 1 op 8 en is in de praktijk dus nóg erger. Standaard zijn de Audi SQ7 en SQ8 uitgerust met een achttraps automaat met dubbele koppeling, vierwielaandrijving, adaptieve luchtvering en vierwielbesturing. Optioneel kun je ze bestellen met actieve rolstabilisatie, dat het overhellen van de carrosserie in bochten beperkt.