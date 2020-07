Tesla mag term Autopilot niet meer gebruiken in Duitsland

Tesla Autopilot omvat een pakket elektronische assistentiesystemen, dat het autorijden in bepaalde situaties deels kan overnemen. Dat Tesla voor de naam Autopilot heeft gekozen, is publicitair gezien heel slim. In de volksmond (en zelfs in de media) staat Autopilot min of meer synoniem voor 'zelfrijdende auto', wat een Tesla op Autopilot absoluut niet is.

Tesla Autopilot is misleidende reclame

De Duitse concurrentiewaakhond - de Wettbewerbszentrale - vindt dat de naam Tesla Autopilot misleidende reclame is, ook omdat Tesla beweert dat zijn vier modellen over 'volledig zelfrijdende besturing' beschikken (zelfs op de Nederlandse website schrijft Tesla dat). En dat laatste is simpelweg niet waar. Je kunt bij Tesla - en ook bij andere merken - geen zelfrijdende auto kopen.

Tesla moet per direct stoppen met de term

In Duitsland heeft de rechter daarom bepaald dat Tesla per direct moet stoppen met de term Autopilot. "Door die term en andere bewoordingen te gebruiken, suggereert de gedaagde dat zijn auto's technisch gezien volledig autonoom kunnen rijden", aldus de rechter.

Elon Musk reageerde op Twitter op de uitspraak

Elon Musk reageerde op Twitter met: "Tesla Autopilot is gewoon genoemd naar een term uit de luchtvaart." Waarmee hij doelt op de automatische systemen die veel vliegtuigen hebben, waarbij piloten ook nog steeds een oogje in het zeil moeten houden. Musk sloot zijn tweet af met: "En hoe zit het dan met Autobahn?" Waarbij hij niet lijkt te weten dat 'auto' daarin niet 'automatisch' betekent.

Houd de handen aan het stuur!

Volgens Tesla is het voor het publiek duidelijk dat 'Autopilot' een pakket assistentiesystemen aanduidt. In kleine lettertjes op de Tesla-website staat: "De functies die momenteel beschikbaar zijn, vereisen actief toezicht van de bestuurder en maken de auto niet zelfrijdend." Tesla waarschuwt bestuurders de handen aan het stuur te houden.

Wanneer komt de autonome auto?

In april 2019 riep Elon Musk: "Over een jaar hebben we een miljoen auto's met volledig autonome software. We zullen meer dan een miljoen robotaxi's op de weg hebben." Ongeveer een week geleden zei Musk wat anders. Hij denkt nu dat volledig zelfrijdende Tesla's dit jaar mogelijk zijn. Volgens experts is autonome besturing nog minstens tien jaar van ons verwijderd.