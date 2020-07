Nederlandse prijzen Volkswagen ID.3 zijn bekend

Met andere woorden: als de subsidie voor elektrische auto's volgend jaar weer beschikbaar is (de subsidiepot voor 2020 is leeg), komt de Volkswagen ID.3 1st ervoor in aanmerking. De ID.3 1st is er vanaf 37.990 euro. Hij heeft een elektromotor op de achteras (204 pk en 310 Nm), een 58-kWh batterij onder het passagierscompartiment en een WLTP-actieradius van maximaal 424 kilometer.

Geschikt voor snelladen

De basisversie kan snelladen met 100 kW gelijkstroom (DC) of 11 kW wisselstroom (AC). Hij is standaard uitgerust met onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, een infotainmentsysteem (dat kan worden aangestuurd met stemcommando's), DAB+ digitale radio, Lane Assist, Adaptive Cruise Control en meer.

Volkswagen ID.3 1st Plus en Max

Het leveringsprogramma bestaat verder uit de Volkswagen ID.3 1st Plus (43.990 euro) en Max (49.490 euro). Die eerste heeft onder andere 19-inch lichtmetalen wielen, LED Matrix-koplampen, Keyless Entry en een achteruitrijcamera. De ID.3 1st Max voegt daar een head-up display, panoramadak, draadloze telefoonlader, dodehoeksensor en meer aan toe. Hij staat op 20-inch wielen.

Slechts vier carrosseriekleuren

Op de Volkswagen-website is de Volkswagen ID.3 1st inmiddels te configureren. Al moeten we zeggen dat er weinig te configureren valt. Er is keuze uit slechts vier carrosseriekleuren (wit, twee keer grijs en turquoise) en één setje lichtmetalen wielen per uitvoering. Als je de ID.3 1st Plus neemt, zijn er drie interieurkleuren om uit te kiezen. Anders niet.

Later andere ID.3-varianten

Zoals gezegd, is de ID.3 1st er alleen maar met 58-kWh accu. Later brengt Volkswagen de ID.3 ook met een 45-kWh batterij op de markt (actieradius: 330 kilometer), die wordt gevolgd door een uitvoering met een 77-kWh batterij (actieradius: 550 kilometer). Dat topmodel kan met maximaal 125 kW worden geladen. Het basismodel houdt het bij 50 kW voor gezien.