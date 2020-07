Tel in je gedachten eens tot negen. En bedenk dan dat dit de tijd is die de Mercedes-AMG GT Black Series nodig heeft om vanuit stilstand 200 km/h te rijden. De topsnelheid van de AMG 325 km/h. De laatste Black Series, was de SLS AMG met zijn vleugeldeuren. Die was goed voor 631 pk. De nieuwe AMG-GT Black Series doet daar nog eens 99 pk bovenop.



Verschillen met de gewone Mercedes-AMG GT

De Mercedes-AG GT Coupé bestond al in vier varianten: de gewone met 476 pk, de GT S met 522 pk, de GT C met 557 pk en de GT R met 585 pk. De AMG-GT Black Series is goed voor 730 pk; 145 pk meer dan de krachtigste versie tot nu toe! De motor is identiek: de 4,0-liter V8 met twee turbo's en dry-sumpsmering. Het maximale koppel van de Black Series is 800 newtonmeter. Het extra vermogen is mede te danken aan de zogenaamde platte krukas, waarbij alle krukassen zich op hetzelfde vlak bevinden onder een hoek van 180 graden (plat vlak). Ook de nokkenassen en uitlaatspruitstukken werden aangepast.



Dat de Mercedes-AMG GT Black Series compromisloos is, blijkt ook het feit dat alleen de achterwielen aangedreven worden. Een zeventraps speedshift-transmissie van AMG moet alles in goede banen leiden.



Uiterlijk AMG-GT Black Series



De AMG-GT Black Series heeft een nieuwe, grotere grille (geïnspireerd op de grille van de GT3 racewagen) met verticale lamellen in donkerchroom.

De motorkap is gemaakt van lichtgewicht koolstofvezel en heeft twee grote luchthappers. Ook het dak, de achterskirt, de kofferklep en de achterspoiler zijn van carbon. Ook binnenin is het zwart wat de klok staat.



Voor het circuit

Dat de Mercedes-AMG GT Black Series bedoeld is voor het circuit, wordt eens te meer duidelijk aan de leverbare opties. De auto is te bestellen met een brandblusser, vierpunts-racegordels en een systeem dat voorkomt dat je een koprol maakt. Ook kuipstoelen van carbon zijn een optie. Wat de prijs van de Mercedes-AMG GT Black Series wordt, is nog niet bekend.