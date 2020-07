Jeep Wrangler met V8 verpest het Ford Bronco-feestje

En dat is het natuurlijk ook. Jeep probeert een beetje van de glans van de Ford Bronco-introductie te stelen. Officieel is de Wrangler 392 Concept een studiemodel, maar reken er maar op dat hij op de markt komt. Volgens Jeep is er een duidelijke vraag vanuit de (Amerikaanse) klant naar een Wrangler met achtcilinder. Die is er decennialang niet geweest.

Jeep Wrangler Rubicon 392 met 6,4-liter V8

Achter de zeven sleuven van de Jeep-grille ligt een 6,4-liter V8 (en wij hier maar elektrisch en hybride rijden) met 456 pk en 610 Nm. Volgens Jeep is het daarmee mogelijk om in minder dan 5 seconden naar 100 km/h te sprinten. Al is de Wrangler Rubicon 392 daar natuurlijk niet voor bedoeld.

Tussenbak voor lage gearing

De 4x4 is uitgerust met een tussenbak voor lage gearing en sperdifferentiëlen op de voor- en achteras. Hij doet het qua aan- en afloophoeken (51,6 en 40,1 graden) nóg beter dan de Ford Bronco. De Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept is geschoeid met 37-inch terreinbanden om 17-inch lichtmetalen wielen.