Ford Bronco Sport is het 'kleine' broertje van de Bronco

De full-size Ford Bronco kun je in Amerika krijgen vanaf 29.995 dollar (zo'n 26.000 euro). Zijn kleinere broertje - de Ford Bronco Sport - staat vanaf 28.155 dollar (ruim 24.800 euro) in de prijslijst. Voor de snelle beslissers heeft Ford een First Edition klaar, die liefst 39.995 dollar kost (iets meer dan 35.000 dollar).

Op het platform van de Ford Escape

Zoals gezegd maakt de Bronco Sport gebruik van het platform van de Ford Kuga (80 procent van de onderdelen komt overeen). Hij heeft dus geen separaat chassis, zoals de grote Bronco dat heeft. Dat maakt de Bronco Sport een fijnere auto op de openbare weg. Voor de aandrijving zorgt een 183 pk leverende 1,5-liter driecilinder turbomotor of een tweeliter met 248 pk. Beide zijn gekoppeld aan een achttraps automaat en vierwielaandrijving.

Twee mountainbikes in de kofferruimte

Ford blaast hoog van de toren als het over interieurruimte gaat. Het merk noemt de Bronco Sport de ruimste suv in zijn klasse en beweert dat er twee mountainbikes in de kofferbak kunnen worden meegenomen. Daarbij heeft Ford allerlei handigheidjes ingebouwd, zoals een tafel die uit de bagageruimte geschoven kan worden en een … huh? … flessenopener in de kofferklep.

Zeven rijmodig voor de Ford Bronco Sport

Het dashboard van de Bronco Sport is typisch Amerikaans: er zit kraak noch smaak aan. Net als de grote Bronco heeft de Bronco Sport diverse rijmodi, waarvan het grootste deel bedoeld is voor het terrein. Er is keuze uit: Normal, Eco, Sport, Slippery, Sand, Rock Crawl en Mud/Ruts.