Formule 1-seizoen 2020: Ook races in Italië en Rusland bevestigd

Het Formule 1-seizoen 2020 ging pas op 5 juli van start met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. De eerste race zou eigenlijk op 15 maart in Australië zijn, maar dat event werd op het laatste moment afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Formule 1-organisatie heeft de afgelopen maanden koortsachtig gewerkt aan een nieuwe kalender. Zandvoort komt er niet op voor. De organisatie van de Dutch Grand Prix wil niet dat de race zonder publiek wordt verreden.

Aantal dubbelingen op de Formule 1-kalender

Op de nieuwe kalender komen een aantal dubbelingen voor. De eerste én tweede race werden gehouden op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Komend weekend (18 juli) is het de beurt aan de Grand Prix van Hongarije, maar daarna gaat het circus twee keer achter elkaar naar het Engelse circuit van Silverstone voor de Britse Grand Prix (2 augustus) en de 70th Anniversary Grand Prix (9 augustus). De races daarna zijn in België (30 augustus) en Italië (6 september).

Grand Prix op Mugello en Sochi

Een week later is er weer een Italiaanse Grand Prix, maar dan niet op het circuit van Monza. De Toscaanse Grand Prix - zoals de tweede gaat heten - wordt verreden op Mugello, een baan die eigendom is van Ferrari. Het evenement zal de duizendste Formule 1-race van het Ferrari-team zijn. Twee weken later - op 27 september strijkt de Formule 1-karavaan in het Russische Sochi neer. De Sochi Autodrom loopt om het Olympische park heen, dat in Sochi werd gebouwd voor de Olympische Winterspelen van 2014.