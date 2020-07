+ Top - Dodge Charger SRT Hellcat Redeye heeft 808 pk!

Dat is toch prachtig! Dat er in deze hybride- en elektrotijd nog plek is voor een lompe Amerikaanse sedan met een monster van een V8. De 'gewone' Dodge Charger SRT Hellcat is met 727 pk al krankzinnig, maar deze Redeye gaat er met 808 pk nog eens flink overheen. En het mooie is: in de Verenigde Staten kost hij 'slechts' 76.000 euro.

+ Top - De Rolls-Royce Wraith Kryptos verbergt een geheim

Dit is te decadent voor woorden, maar op zijn eigen excentrieke manier ook ontzettend gaaf. Rolls-Royce bouwt vijftig exemplaren van de Wraith Krypton, waar - de naam zegt het eigenlijk al - een cryptisch raadsel in verbogen is. En nu maar afwachten wie hem weet op te lossen ...

+ Top - In de Lamborghini Sián Roadster raak je je wilde haren kwijt (letterlijk)

De Sián Roadster is de krachtigste Lamborghini ooit (althans, totdat later dit jaar de SCV12 komt). Bijzonder is dat hij een hybride-aandrijflijn heeft. Eentje zonder batterij, maar mét een supercondensator; die niet alleen lichter is, maar ook veel sneller remenergie kan opslaan en weer kan afgeven.

- Flop - De subsidie op elektrische auto's is in recordtempo opgebruikt

Jammer, mensen! De subsidie voor elektrische auto's is op. In acht dagen tijd hebben 2500 mensen de vergoeding van 4000 euro aangevraagd en dus is de subsidiepot met daarin 10 miljoen euro leeg. Van de 7,2 miljoen euro die beschikbaar is voor tweedehands elektrische auto's is het grootste deel nog over.

- Flop - Volvo roept in Nederland 100.000 auto's terug

Wereldwijd roept Volvo bijna 2,2 miljoen auto's terug. Het gaat om modellen die tussen 2006 en 2019 zijn gebouwd, zoals de S60, V70, S80 en XC60, waarbij mogelijk een probleem is met de veiligheidsgordels. In Nederland betreft de terugroepactie van Volvo iets meer dan 102.000 auto's.

- Flop - Hoe sportief is de elektrische Cupra El-Born eigenlijk?

Dit is de Seat El-Born (of Volkswagen ID.3), maar dan van Cupra. En dat schept verwachtingen. Immers, Cupra is het sportieve submerk van Seat. Maar vooralsnog lijkt de Cupra El-Born vooral visueel anders te zijn, met wat onderstelaanpassingen hier en daar. Want sterker dan de Seat El-Born is-ie waarschijnlijk niet.