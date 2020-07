Die Mercedes-AMG GT Black Series kan er ook nog wel bij ...

En nee, we overdrijven niet. De Mercedes-AMG GT is er in drie carrosserievarianten: Coupé, Roadster en 4-Door Coupé (vierdeurs sedan). Die laatste is er als AMG GT 43 (367 pk), AMG GT 53 (435 pk), AMG GT 63 (585 pk) en AMG GT 63 S (639 pk). Als je in de markt bent voor een Coupé of Roadster kun je kiezen uit de AMG GT (476 pk), AMG GT S (522 pk) en AMG GT C (557 pk). Alleen de Coupé is er ook als AMG GT R met 585 pk.

Mercedes-AMG GT Black Series lijkt op GT3-racewagen

De nieuwe AMG GT Black Series gaat daar qua vermogen nog weer overheen, al weten we nog niet hoeveel. Hij verhoudt zich tot de AMG GT R als circuitwapen tot een super-GT. Kijk maar eens naar zijn uiterlijk, dat leentjebuur speelt bij de GT3-racewagen. De grille is een stuk groter dan op een 'standaard'-AMG GT, de carrosserie heeft veel meer koelopeningen, en op die achterspoiler kun je een pantalon strijken.

Black Series begon met SLK 55 AMG Black Series

De Mercedes-AMG GT Black Series is het zesde model in de Black Series-reeks, die in 2006 begon met de SLK 55 AMG Black Series. Hij werd aangedreven door een dikke V8 met 400 pk en had geen stalen klapdak meer, zoals de gewone SLK die wel had. In een poging om de SLK 55 AMG Black Series lichter te maken, werd het mechanische weggehaald en vervangen door een vast dak van met koolstofvezel versterkte kunststof.

Mercedes SL 65 AMG Black Series met V12

In 2007 was het de beurt aan de 500 pk sterke Mercedes CLK 63 AMG Black Series. Het model was meteen te herkennen aan zijn uitgeklopte wielkasten én - als je door de zijruiten keek - aan het feit dat er geen achterbank meer in zat. Een jaar later kwam Mercedes met de SL 65 AMG Black Series, die - net als de SLK 55 AMG Black Series - geen cabriodak meer had. De twaalfcilinder-SL met 670 pk is bijna karikaturaal verbreed en heeft een uitschuifbare achterspoiler.

Ruim 630 pk voor de Mercedes SLS AMG Black Series

De Mercedes C 63 AMG Black Series verscheen in 2011 en was er in twee versies: mét en zonder een aeropakket. Die eerste had een fikse achterspoiler op het kofferdeksel en een setje kleine canards voor de voorwielen. Onder de motorkap lag een achtcilinder met 517 pk. De vooralsnog laatste Black Series verscheen in 2013. De SLS AMG Black Series was een nóg exclusievere versie van de SLS AMG met een vermogen van 631 pk.

Promovideo AMG GT Black Series met youtuber Shmee 150

Youtuber Shmee150 heeft een Mercedes-AMG GT R Pro en een SLS AMG Black Series. En dat hij - uiteraard - niet vies is van een commercieel dealtje hier en daar, zien we in bovenstaande promotievideo voor de nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series. Hij breekt zogenaamd in bij Mercedes-AMG om de nieuwe Black Series te spotten. En neemt de sportwagen ook mee voor een testrit. Shmee - die eigenlijk Tim Burton heet - zal er wel eentje besteld hebben, gokken we zo.