Brandweerduikers Amsterdam vinden Ferrari op bodem van het IJ

Het kenteken van de auto is nagetrokken, aldus de Amsterdamse omroep AT5, en het blijkt om een Ferrari Mondial uit 1987 te gaan. De brandweer heeft het onderzoek overgedragen aan de politie. "Zodra de auto uit het water is, zal hij elders worden onderzocht", aldus een woordvoerder tegen AT5, "dit om een eventueel misdrijf uit te kunnen sluiten." De Ferrari wordt deze week boven water gehaald.

Ferrari Mondial was een absoluut verkoopsucces

De Ferrari Mondial werd van 1980 tot en met 1993 geleverd, als vierzits coupé en cabriolet. Voor de aandrijving zorgde een 3,0-liter V8 met 241 pk, die in latere modellen groeide naar een 3.2 met 270 pk (Mondial 3.2) en een 3.4 met 300 pk (Mondial T). Ferrari verkocht in dertien jaar zo'n 6000 exemplaren van de Mondial, waarmee de auto een absoluut verkoopsucces was.

Bij liefhebbers is de Ferrari Mondial weinig populair

Bij verzamelaars en liefhebbers is de Ferrari Mondial weinig populair, met name vanwege zijn Pininfarina-design, dat niet bij iedereen in de goede smaak valt. Kijk je op Autoscout24.nl, dan is de Mondial momenteel de meest betaalbare tweedehands Ferrari. Vanaf 38.000 euro kun je er al een vinden. De prijzen lopen zo tot 58.000 euro.